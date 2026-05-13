Il difensore granata nelle ultime settimane sta attraversando un calo di rendimento: da centrale di difesa non ha convinto

L’infortunio di Ismajli ha costretto il Torino, ormai da diverse settimane, a rivedere gli equilibri del proprio reparto difensivo. In assenza del centrale albanese, D’Aversa ha dovuto modificare parte della struttura arretrata per mantenere competitiva la squadra.

Il tecnico granata ha così scelto di affidare a Coco il ruolo di riferimento centrale della difesa, con Marianucci impiegato come braccetto di destra ed Ebosse sul centrosinistra. Se il difensore di proprietà del Napoli è riuscito a mettere insieme una serie di prestazioni convincenti, diverso è stato invece il rendimento del centrale equatorial-guineano, protagonista di un netto calo nelle ultime uscite.

Un’altra conferma verso Cagliari

Nonostante le prestazioni poco convincenti, nella prossima sfida di campionato contro il Cagliari è verosimile che D’Aversa riconfermi il tridente difensivo delle ultime settimane. Il mancato impiego di Maripan nelle recenti uscite e l’assenza di Ismajli, infatti, porteranno il Torino a fare nuovamente affidamento su Coco come leader del reparto arretrato. Per il difensore sarà l’occasione per riscattare le ultime prove altalenanti, in un contesto in cui, con lui al centro della retroguardia, i granata hanno mostrato alcune fragilità difensive.

Il Torino aspetta Ismajli per il derby

Il Torino, pur avendo già centrato la salvezza aritmetica e quindi la certezza della permanenza in Serie A, punta a chiudere la stagione con una vittoria. L’ultimo impegno di campionato, infatti, sarà il derby contro i rivali storici della Juventus, appuntamento particolarmente sentito dal popolo granata. In vista della sfida, Ismajli proverà a recuperare la migliore condizione per provare a tornare in campo proprio nell’ultima gara stagionale. In caso contrario, Coco sarà destinato a essere nuovamente il punto di riferimento della difesa. La partita contro il Cagliari rappresenterà dunque un ulteriore test di avvicinamento al match più importante dell’anno per i tifosi del Torino.