Il Paraguay batte a sorpresa la Germania e vola agli ottavi, nonostante l’errore dal dischetto dell’ex Toro

Ieri sera nella sfida tra Germania e Paraguay, 1-1 al termine dei supplementari e 4-3 per i paraguaiani dopo i rigori, era presente in campo anche un po’ di Toro. Infatti, durante il primo tempo supplementare è sceso in campo Antonio Sanabria, ex attaccante granata, che con il Toro ha giocato ben 143 partite, segnando 30 gol. Sanabria era stato inserito a gara quasi terminata, in quanto rigorista, nella speranza di un gol dagli undici metri.

L’esperienza al Toro e il rigore

Nella sua esperienza al Toro Tonny Sanabria era stato anche rigorista, segnando tre gol dal dischetto durante la sua esperienza granata. In particolare aveva segnato contro Cremonese, club in cui adesso milita, Atalanta e Monza. In queste occasioni erano arrivate due vittorie e un pareggio, maturate anche grazie ai gol Sanabria. Questa notte invece il risultato è stata diverso, con il numero nove del Paraguay che ha tirato fuori il rigore, terminato vicino al palo sinistro. Nonostante l’errore il Paraguay non ha mollato e alla fine ha passato il turno, con il rigore decisivo segnato da Jose Canale.