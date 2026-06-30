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Questa sera scenderà in campo la Norvegia nella sfida contro la Costa d’Avorio

Questa sera alle ore 19 ci sarà il fischio d’inizio della partita tra Norvegia e Costa d’Avorio, primo turno della fase a eliminazione diretta. Tra le fila della Norvegia potrebbe toccare a Marcus Pedersen, esterno granata, ricoprire il ruolo di laterale destro, visti gli infortuni. Fino a questo momento il numero 16 del Toro è sempre subentrato a gara in corso, ma questa sera potrebbe avere la sua prima occasione dal primo minuto.

Marcus Pedersen (C) of Norway celebrates next to Alexander Sorloth (R) of Norway after scoring the opening goal as Sadio Mane (L) of Senegal looks dejected during the FIFA World Cup 2026 Group I football match between Norway and Senegal. Norway won 3-2 over Senegal.
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ultimo aggiornamento: 30-06-2026

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2 minuti fa

Almeno sappiamo che per un paio d’ore lo stalker non romperà il ca.z.zo a nessuno.

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