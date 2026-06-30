Questa sera scenderà in campo la Norvegia nella sfida contro la Costa d’Avorio

Questa sera alle ore 19 ci sarà il fischio d’inizio della partita tra Norvegia e Costa d’Avorio, primo turno della fase a eliminazione diretta. Tra le fila della Norvegia potrebbe toccare a Marcus Pedersen, esterno granata, ricoprire il ruolo di laterale destro, visti gli infortuni. Fino a questo momento il numero 16 del Toro è sempre subentrato a gara in corso, ma questa sera potrebbe avere la sua prima occasione dal primo minuto.