La Norvegia si impone 2-1 contro la Costa d’Avorio, tra i granata in campo Pedersen, titolare per la prima volta
Dopo le parole in conferenza stampa Marcus Pedersen, ieri sera ha preso parte alla sfida tra Norvegia e Costa d’Avorio, terminata 2-1 per la squadra europea. L’esterno granata, sfruttando gli infortuni in quel reparto, si è conquistato, per la prima volta in questo Mondiale, la titolarità. Pedersen ha giocato complessivamente 83 minuti, venendo sostituito nel finale di partita. La sua partita non è stata delle più semplici in quanto ha dovuto sfidare sulla sua fascia il talento ivoriano Diomande, tuttavia Marcus è riuscito a limitarlo, contribuendo al passaggio del turno della sua Norvegia.
E giocando da titolare, non da spettatore come avevano previsto gli esperti da tastiera di questo e altri siti.
Denigrato da buona parte dei tifosi granata, sta giocando a testa alta un mondiale.
Meglio, almeno il nano incassa di più dalla vendita e potrà acquistare Giorgini, riscattare Ebosse e trattare con più determinazione Tonoli… Da leccarsi le orecchie. Tornando al fenomeno Pedersen,in 2 anni un assist, che era un tiro in porta e un gol. Direi Roberto Carlos gli dovrebbe allacciare gli scarpini.
E quindi?