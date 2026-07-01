La Norvegia si impone 2-1 contro la Costa d’Avorio, tra i granata in campo Pedersen, titolare per la prima volta

Dopo le parole in conferenza stampa Marcus Pedersen, ieri sera ha preso parte alla sfida tra Norvegia e Costa d’Avorio, terminata 2-1 per la squadra europea. L’esterno granata, sfruttando gli infortuni in quel reparto, si è conquistato, per la prima volta in questo Mondiale, la titolarità. Pedersen ha giocato complessivamente 83 minuti, venendo sostituito nel finale di partita. La sua partita non è stata delle più semplici in quanto ha dovuto sfidare sulla sua fascia il talento ivoriano Diomande, tuttavia Marcus è riuscito a limitarlo, contribuendo al passaggio del turno della sua Norvegia.