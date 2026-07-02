Il centrocampista granata nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio sfiderà il portogallo per un posto agli ottavi di finale del Mondiale

La vittoria della Croazia sul Ghana, che ha permesso alla nazionale di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, porta anche la firma di Vlasic. Il centrocampista del Torino è stato infatti protagonista con il gol che ha deciso la sfida e sancito il successo della sua nazionale.

Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio, il giocatore sarà nuovamente chiamato a scendere in campo in occasione dei sedicesimi di finale, che vedranno la Croazia affrontare il Portogallo alle ore 01.00. Si tratta di una sfida delicata per entrambe le formazioni, con in palio l’accesso agli ottavi di finale. Nel corso del match è verosimile che Vlasic possa trovare spazio, forte delle sue qualità già dimostrate sia con il Torino che con la nazionale croata.