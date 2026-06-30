Richiesto l’annullamento del provvedimento che vieta le trasferte ai tifosi granata fino al 3 novembre

L’Unione Club Granata ha presentato un ricorso al Tar del Lazio, che aveva deciso di vietare le trasferte ai tifosi granata residenti in Piemonte per le prime dieci giornate. Questo provvedimento era stato preso in seguito agli scontri avvenuti prima del derby, nell’ultima giornata di Serie A, in cui era rimasto ferito un tifoso juventino. I Toro Club sostengono infatti, che a scatenare gli episodi di violenza siano stati esclusivamente i tifosi juventini, i quali si sarebbero scontrati con le forze dell’ordine, intervenute per sedare la situazione.