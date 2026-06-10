Il provvedimento riguarda sia il Torino che la Juventus: divieto di trasferta per i granata residenti in Piemonte
Ha dell’incredibile la decisone che è stata da poco comunicata. Per la stagione calcistica 2026/27, verranno vietate ai tifosi granata residenti in Piemonte le trasferte fino al 3 novembre 2026. Lo stesso provvedimento è stato comminato ai tifosi della Juventus (in questo caso residenti in Piemonte e Lombardia). Una decisione che colpisce la tifoseria granata che,vede il suo nucleo più massiccio di tifosi all’interno del Piemonte e della città di Torino. Per il Toro le prime 5 partite in trasferta saranno contro Sassuolo, Fiorentina, Bologna, Parma e Frosinone. La decisione è stata presa dal Ministero dell’Interno a seguito dell’analisi degli episodi che hanno caratterizzato il tardo pomeriggio di domenica 24 maggio, giorno della stracittadina torinese e dell’ultima giornata di campionato.
Gli scontri pre derby
In quella giornata i due cortei dei tifosi del Torino e della Juventus sono entrati in contatto, con il conseguente ingresso delle forze dell’ordine. Durante gli scontri, un tifoso bianconero è stato gravemente ferito alla testa (alcuni presumono da un lacrimogeno sparato da un poliziotto), finendo all’ospedale in codice rosso e provocando la reazione dei tifosi bianconeri, i quali per protesta hanno minacciato l’invasione di campo, facendo ritardare di un’ora esatta l’inizio del match, per poi abbandonare lo stadio.
Però il poliziotto che ha sparato il lacrimogeno ad altezza uomo ammazzando quasi una persona rimane libero ed impunito. Che bella l’italia
Cairese sola in casa e fuori, fino al giorno dei morti!