Il provvedimento riguarda sia il Torino che la Juventus: divieto di trasferta per i granata residenti in Piemonte

Ha dell’incredibile la decisone che è stata da poco comunicata. Per la stagione calcistica 2026/27, verranno vietate ai tifosi granata residenti in Piemonte le trasferte fino al 3 novembre 2026. Lo stesso provvedimento è stato comminato ai tifosi della Juventus (in questo caso residenti in Piemonte e Lombardia). Una decisione che colpisce la tifoseria granata che,vede il suo nucleo più massiccio di tifosi all’interno del Piemonte e della città di Torino. Per il Toro le prime 5 partite in trasferta saranno contro Sassuolo, Fiorentina, Bologna, Parma e Frosinone. La decisione è stata presa dal Ministero dell’Interno a seguito dell’analisi degli episodi che hanno caratterizzato il tardo pomeriggio di domenica 24 maggio, giorno della stracittadina torinese e dell’ultima giornata di campionato.

Gli scontri pre derby

In quella giornata i due cortei dei tifosi del Torino e della Juventus sono entrati in contatto, con il conseguente ingresso delle forze dell’ordine. Durante gli scontri, un tifoso bianconero è stato gravemente ferito alla testa (alcuni presumono da un lacrimogeno sparato da un poliziotto), finendo all’ospedale in codice rosso e provocando la reazione dei tifosi bianconeri, i quali per protesta hanno minacciato l’invasione di campo, facendo ritardare di un’ora esatta l’inizio del match, per poi abbandonare lo stadio.