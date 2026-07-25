Dopo quasi due settimane si conclude la pre season del Torino tenutasi in Trentino, dove la formazione ha potuto prepararsi per la stagione

È iniziata lunedì 13 luglio l’avventura del Torino a Pinzolo e si conclude oggi, con il rientro della squadra nel capoluogo piemontese al termine del ritiro estivo.

In questi tredici giorni i granata hanno avuto modo di conoscere da vicino il nuovo allenatore Abate, che ha iniziato a trasmettere le proprie idee di gioco e i principi tattici su cui si baserà la squadra nella prossima stagione. Le tre amichevoli disputate contro il Pinzolo Valrendena, il Milano Alcione e il Cittadella hanno rappresentato un banco di prova importante, consentendo ai giocatori di prendere confidenza con i nuovi meccanismi e, allo stesso tempo, di mettersi in mostra agli occhi del tecnico. Un ritiro che ha posto le basi del lavoro in vista dell’inizio della nuova annata.

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