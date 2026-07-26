Il centrocampista granata è stato uno dei più positivi anche contro il Cittadella: per lui tanti applausi da parte dei tifosi

Termina con una sconfitta il ritiro del Torino a Pinzolo. Nell’ultima amichevole disputata in Trentino contro il Cittadella, i granata hanno infatti incassato il primo ko della loro preparazione estiva.

La prestazione della squadra è stata decisamente al di sotto delle aspettative, come dimostrato dai fischi e dai cori di contestazione rivolti dai tifosi al termine della gara. E se è vero che per la squadra ci sono stati fischi, è altrettanto vero che a un giocatore sono stati riservati tanti applausi: Andrea Luongo.

Supporto da parte del pubblico

Il ritiro di Pinzolo ha rappresentato la prima vera occasione per Luongo di entrare a stretto contatto con la prima squadra: è riuscito a mettersi in mostra e a emergere convincendo Abate a schierarlo titolare in tutte le amichevoli. Nonostante le partite estive non possano essere considerate un parametro definitivo per valutare il rendimento di un giocatore, il centrocampista ha comunque offerto prestazioni convincenti, attirando l’attenzione dei tifosi granata. Proprio loro, come detto, non hanno mancato di accompagnare le sue giocate con applausi e segnali di incoraggiamento, dimostrando di aver apprezzato il suo atteggiamento e il contributo mostrato in campo durante il ritiro.

Buona impressione su Abate

Propositivo in fase offensiva e aggressivo in fase di ripiegamento, il centrocampista ha mostrato grande personalità, come testimoniano i numerosi palloni recuperati e le coperture decisive. Il bilancio del suo ritiro è più che positivo: la promozione in prima squadra appare sempre più probabile.