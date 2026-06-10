Carriera, statistiche e caratteristiche di Ognjen Ugresic, centrocampista classe 2006 che piace al club granata

Ognjen Ugresic è un calciatore serbo-ungherese di 19 anni, nato il 15 luglio del 2006 a Kikinda, in Serbia.

Ugresic inizia il suo percorso calcistico nelle giovanili del Partizan, nota squadra serba di alto livello. Tra il 2020 e il 2022 scala le varie categorie del vivaio del club, passando dall’Under 15 all’Under 17, per poi finire nell’Under 19. Dopo due stagioni in quest’ultima categoria, viene successivamente promosso tra i grandi, in prima squadra, con cui disputa le stagione 2024/25 e 2025/26. Per lui numerose esperienze anche con la maglia della nazionale serba: 17 presenze nelle varie categorie giovanili, più una presenza nell’ottobre del 2025 con la nazionale maggiore.

Gol e assist

Tra il 2020 e il 2025 mette a referto ben 133 presenze, condite da ben 22 gol e 11 assist. Da notare la prolificità dell’annata 2025/26, dove tra Super liga Srbije, fase finale del campionato, coppa nazionale, qualificazioni prima all’Europa League e successivamente alla Conference League, ha totalizzato 2.411′ di gioco, con 44 partite disputate, 8 gol segnati e 4 assist forniti. Un giocatore, Ugresic, molto importante in zona gol.

Le caratteristiche tecniche di Ugresic

Ugresic si presenta come un centrocampista di spessore, alto 188 centimetri, di piede destro e molto duttile in mezzo al campo. Sebbene la sua posizione prediletta sia quella di centrocampista centrale, nella sua giovane carriera ha giocato anche come mediano, esterno sinistro, trequartista, ala destra e anche come centravanti. Ugresic è un giocatore dalle spiccate doti offensive, in grado di supportare la manovra della squadra e determinante in zona gol, sia dal punto di vista realizzativo che da quello degli assist.