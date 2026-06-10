Carriera, statistiche e caratteristiche di Ognjen Ugresic, centrocampista classe 2006 che piace al club granata
Ognjen Ugresic è un calciatore serbo-ungherese di 19 anni, nato il 15 luglio del 2006 a Kikinda, in Serbia.
Ugresic inizia il suo percorso calcistico nelle giovanili del Partizan, nota squadra serba di alto livello. Tra il 2020 e il 2022 scala le varie categorie del vivaio del club, passando dall’Under 15 all’Under 17, per poi finire nell’Under 19. Dopo due stagioni in quest’ultima categoria, viene successivamente promosso tra i grandi, in prima squadra, con cui disputa le stagione 2024/25 e 2025/26. Per lui numerose esperienze anche con la maglia della nazionale serba: 17 presenze nelle varie categorie giovanili, più una presenza nell’ottobre del 2025 con la nazionale maggiore.
Gol e assist
Tra il 2020 e il 2025 mette a referto ben 133 presenze, condite da ben 22 gol e 11 assist. Da notare la prolificità dell’annata 2025/26, dove tra Super liga Srbije, fase finale del campionato, coppa nazionale, qualificazioni prima all’Europa League e successivamente alla Conference League, ha totalizzato 2.411′ di gioco, con 44 partite disputate, 8 gol segnati e 4 assist forniti. Un giocatore, Ugresic, molto importante in zona gol.
Le caratteristiche tecniche di Ugresic
Ugresic si presenta come un centrocampista di spessore, alto 188 centimetri, di piede destro e molto duttile in mezzo al campo. Sebbene la sua posizione prediletta sia quella di centrocampista centrale, nella sua giovane carriera ha giocato anche come mediano, esterno sinistro, trequartista, ala destra e anche come centravanti. Ugresic è un giocatore dalle spiccate doti offensive, in grado di supportare la manovra della squadra e determinante in zona gol, sia dal punto di vista realizzativo che da quello degli assist.
Difficile trovare giocatori in regalo… Forse in Burundi.
Mi raccomando fate come gli anni scorsi trattate e trattate giocatori magari pure validi poi elemosinata sul prezzo alla cairo e lo perdete , Non parlo di questo giocatore ma in generale.
Cairo stercolario vattene
The new Ilic