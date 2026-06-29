La top 11 granata conta un ingaggio complessivo quasi al pari di quello di squadre del calibro del Bologna, ma i risultati deludono

L’inizio della sessione di calciomercato estivo porta con sé numerose riflessioni, frutto delle finestre di mercato degli anni passati, sul valore della rosa che ogni anno vede vestire la maglia granata. Ogni anno il popolo granata rammenta mercati fatti di scarsi investimenti e acquisti scadenti, ma questa teoria è vera solamente in parte. Guardando ai dati di certo non si può affermare che il Torino abbia speso un patrimonio sotto la gestione Cairo, tuttavia i giocatori acquistati non percepiscono degli stipendi così distanti da squadre di ben più alta classifica.

Il confronto con il Bologna

Seppur il divario sul campo sia sempre stato molto ampio tra il Torino e le squadre di alta classifica negli ultimi anni, il monte ingaggi del Torino non si distacca di altrettante lunghezze da quello di queste squadre. Un esempio eclatante è il Bologna, una squadra che negli ultimi 4 anni si è sempre collocata nella parte sinistra della classifica e che in più di un’occasione è riuscita a qualificarsi alle coppe europee, centrando addirittura il clamoroso obiettivo Champions League. Gli emiliani, seppur abbiano raggiunto risultati ben diversi dai granata nell’ultimo periodo, possiedono un monte ingaggi praticamente uguale a quello granata. Analizzando solamente la top 11 di entrambe le squadre, il Torino possiede un monte ingaggi di 33 milioni di euro lordi contro i 37 dei rossoblù.

Acquisti programmati male

Da questi dati nasce una tesi molto elementare: a differenza di quelli granata, gli acquisti del Bologna sono stati ben programmati e hanno fruttato diversi punti alla formazione emiliana. Se per cifre importanti il Torino negli ultimi anni ha ingaggiato giocatori come Ilic, Biraghi e Lazaro, che hanno giovato quasi 0 al Toro (pur rientrando tra i più pagati dal club), il Bologna ha invece messo a punto colpi come l’acquisto di Bernardeschi, Freuler, Castro, Pobega, Dallinga e non solo. L’arrivo di Petrachi potrebbe dare una svolta in questo senso, portando freschezza e maggior progettualità al mercato granata.