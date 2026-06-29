Il calciomercato del Torino FC dell’estate 2026: le trattative in entrata e uscita della società granata per completare la squadra di Abate

Nelle settimane successive alla conclusione del campionato, il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Abate sulla panchina granata. Con il nuovo tecnico, il direttore sportivo Petrachi ha avviato il lavoro di valutazione dei profili utili a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Fino al 1° settembre, la società avrà la possibilità di intervenire sul mercato per completare l’organico, tra possibili acquisti e cessioni. Per la porta i granata seguono Ravaglia del Bologna, mentre per la difesa Petrachi proverà a riportare anche Ebosse in granata. Movimenti pure sulla trequarti mentre sul fronte uscite il Toro ha scelto di non lasciare andare Simeone.

Di seguito, le trattative che stanno caratterizzando la sessione estiva di calciomercato del Torino.

Calciomercato Torino estate 2026: trattative, acquisti, cessioni

ARRIVI

Acquisti: –

Fine prestito: Bianay Balcot (d, Mantova), Cacciamani (a, Juve Stabia), Ciammaglichella (c, Juve Stabia), Dell’Aquila (a, Pontedera), Della Vecchia (c, Virtus Entella), Dellavalle (d, Modena), Dembélé (d, Mantova), Seck (a, Partizan), Silva (c, Padova), Walukiewicz (d, Sassuolo).

Trattative: Amatucci (c, Fiorentina), Bernal (c, Fulminense), Cancellieri (a, Lazio), Ebosse (d, Udinese), Giorgini (d, Sudtirol), Liberali (c, Catanzaro), Mascardi (p, Spezia), Nelson (d, Leicester), Ravaglia (p, Bologna), Tonoli (d, Modena), Ugresic (c, Partizan).

PARTENZE

Cessioni: Lazaro (d, Torino – fc), Maripan (d, Torino – fc), Savva (a, Torino – fc), Seck (a, Partizan – def), Silva (c, Mantova – pres), Tameze (c, Torino – fc), Walukiewicz (d, Sassuolo – def)

Fine prestito: Ebosse (d, Udinese), Marianucci (d, Napoli), Nkounkou (d, Heintracht), Obrador (d, Benfica), Prati (c, Cagliari).

Trattative: Acquah (c, Ascoli), Adams (a, Venezia), Dembélé (d, Avellino), Israel (p, Nacional), Njie (a, Lecce).

ROSA ATTUALE

Portieri: Franco Israel, Alberto Paleari, Lapo Siviero.

Difensori: Cristiano Biraghi, Saul Coco, Ardian Ismajli, Marcus Pedersen.

Centrocampisti: Tino Anjorin, Cesare Casadei, Gvidas Gineitis, Emirhan Ilkhan, Ivan Ilic.

Attaccanti: Ché Adams, Zakaria Aboukhlal, Sandro Kulenovic, Alieu Njie, Giovanni Simeone, Nikola Vlasic, Duvan Zapata.

Allenatore: Ignazio Abate.

*fc: fine contratto