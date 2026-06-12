Ora si può dire, il tecnico campano approda in granata dove ha un passato da giocatore, a lui la guida della squadra per il 2026/27

È arrivata ora l’ufficialità, Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. Il tecnico campano, corteggiato per tempo dai granata, ha trovato l’accordo con la società del presidente Urbano Cairo che, convinto dal direttore Gianluca Petrachi, affiderà ad Abate la guida della squadra per la stagione 2026/27. L’allenatore ha firmato un contratto biennale che lo legherà al Toro fino al 2028 e percepirà uno stipendio di €800.000 a stagione.

Il comunicato

Di seguito il comunicato della società granata.

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2026 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.Tutta la Società riabbraccia Ignazio Abate con il più affettuoso: Bentornato a Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro”.