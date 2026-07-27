Il difensore della Fiorentina ha raggiunto l’accordo con il Torino: l’intesa con la società può sbloccare la trattativa

Continuano i contatti tra Torino e Fiorentina alla ricerca dell’intesa definitiva per sbloccare la trattativa e portare Comuzzo in granata nella prossima stagione.

La Viola nelle ultime settimane ha portato avanti numerose operazioni di mercato e, per riuscire a integrare i nuovi innesti all’interno della rosa, sarà necessario liberare alcuni spazi attraverso cessioni in prestito o a titolo definitivo. Tra i giocatori coinvolti figura anche Comuzzo: nelle ultime ore il club toscano avrebbe aperto alla possibilità di lasciar partire il classe 2005 direzione Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’intesa con il Torino

In attesa di ultimare i dettagli con la Fiorentina, con cui già oggi potrebbe sbloccarsi la trattativa, il Torino ha già avviato i contatti con Comuzzo, con il quale sembra essere nata un’intesa vincente. Il giocatore vedrebbe di buon occhio un trasferimento in granata, dove avrebbe la possibilità di continuare a militare in Serie A e di inserirsi nelle rotazioni della squadra titolare. Il classe 2005 sarebbe infatti pronto ad accettare la nuova destinazione, con la possibilità di trovare maggiore continuità e proseguire il proprio percorso di crescita in un contesto che potrebbe valorizzarne le qualità.

Comuzzo per completare il reparto

L’arrivo di Comuzzo permetterebbe al Torino di avvicinarsi al completamento del reparto difensivo in vista della prossima stagione. Insieme a Comert, il centrale italiano rappresenterebbe un doppio innesto di qualità, offrendo ad Abate maggiori soluzioni e la possibilità di scegliere diversi interpreti in base alle esigenze della squadra. Un cambiamento importante rispetto allo scorso campionato, quando prima Baroni e poi D’Aversa hanno dovuto gestire un reparto arretrato che ha mostrato diverse fragilità e poche alternative a disposizione, costringendo la squadra a fare affidamento su un numero limitato di giocatori.