Le notizie di oggi, domenica 26 luglio 2026, di calciomercato in Serie A: Kristjan Asllani si è fatto male ma può partire

Manca sempre meno ad agosto, l’ultimo mese del calciomercato estivo. Fino al 1 di settembre, ore 20, c’è tempo per portare avanti le trattative. Tutte le squadre in Serie A sono alla ricerca della giusta mossa. Non solo in entrata ma anche in uscita. Ecco le notizie di mercato di oggi, domenica 26 luglio 2026. In casa Inter problemi fisici per Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese si è fatto male e salterà la tournée. Proprio questo mese doveva essere la vetrina per cederlo in prestito nuovamente. Dopo una brutta stagione tra Torino e Besiktas, non sarà confermato nella rosa di Chivu. Cagliari e Sassuolo sono su di lui. Intesa invece per il rinnovo con prolungamento e adeguamento per Bisseck.

Castro verso la Roma

Santiago Castro, attaccante del Bologna, potrebbe lasciare i felsinei allenati da Tedesco. Gasperini dopo le delusioni di mercato recate da Celik, Greenwood e Summerville, vuole un attaccante da poter alternare a Malen vista la qualificazione in Champions League. Intesa vicina per il giocatore del Bologna sulla base di 35 milioni di euro. In compenso, per sostituirlo, la società emiliana sta prendendo informazioni su Artem Dovbyk, in uscita proprio dalla Roma. Ma occhio anche al nome di Robinio Vaz.

Napoli forte su Tiago Gabriel

Napoli che cerca un rinforzo in difesa. Alessandro Buongiorno è stato operato e sarà fuori per qualche mese. Allegri vorrebbe Gatti, ma non è un profilo che piace a tifosi e società. Molto più concreta invece la pista che porta a Tiago Gabriel del Lecce. Difensore classe 2004 portoghese, ha fatto benissimo lo scorso anno giocando tutte le partite in Serie A tranne una e anche Allegri lo aveva notato al Milan. Per lui servono almeno 20 milioni di euro.

Elmas, futuro bianconero?

Juventus piuttosto bloccata sul mercato e concentrata sull’attaccante. Ma Spalletti ha avuto un’idea che può essere anche condivisa dalla società, visto che si tratterebbe di un jolly. L’idea è Eljif Elmas. Il macedone ha già vinto uno scudetto con Spalletti al Napoli da dodicesimo uomo. Di proprietà del Lipsia, in Bundesliga non si è mai adattato e ha giocato in prestito prima al Torino e poi al Napoli lo scorso anno con Conte. Proprio per questo, non sarà facile convincerlo.