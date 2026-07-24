Il Torino è molto vicino ad acquistare Eray Comert, centrale difensivo svizzero classe ‘98 rimasto svincolato
Accordo in chiusura per il primo nuovo difensore che il ds regalerà ad Abate. Si tratta di Eray Comert, difensore svincolato classe ‘98 di nazionalità svizzera. Il calciatore ha preso parte ai recenti Mondiali.
Mancano gli ultimi dettagli burocratici prima di poter annunciare la sua ufficialità, che permetterà al Torino di aggiungere un nuovo interprete difensivo capace di garantire profondità e qualità alla rosa.
pare abbia gia’ fatto le visite mediche…ricapitolando, coco e dellavalle a destra, questo qua e ismajili centrali, manca completamente i due braccetti a sx e il portiere.
E, ribadisco, due centrocampisti centrali. Ovvero 5 giocatori. Mica pochi…
Te li dico io. A sx giorgini e biraghi.
A centrocanpo nessuno. Poi se vendono Adams con quei soldi Petrachi cerchera’ qualcosa e ha gia un nuovo svincolato in attacco bloccato. Un mercato di puro contenimento con nessuna idea progettuale ma di puro tirare a campare. Il niente edizione 22.
Se vendono Adams e illic fanno utili …
pare giochiamo a 2 in mezzo. Chi a fianco di ilkhan unico regista??
Abbassano Gineitis. Provano Luongo. Se non vendono Ilic che e’ davvero difficile… non prendono nessuno in mezzo. Io vedo piu drammatica la situazione dietro e sugli esterni … ma e’ un opinione….
Abate sembra voler provare Luongo nel ruolo
G R A T I S …… tanta roba x la Cairese ……
Questo è come il portiere di primo livello
Rafforziamo la difesa da penultimi a ultimi
è gratis va bene,con i pezzenti che disertano e invitano a disertare lo stadio non si può far molto,piccolo ma speriamo discreto SFT
Continua a mangiare il semolino e goditi lo spettacolo 🤡🎪
Che squallido