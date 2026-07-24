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Il Torino è molto vicino ad acquistare Eray Comert, centrale difensivo svizzero classe ‘98 rimasto svincolato

Accordo in chiusura per il primo nuovo difensore che il ds regalerà ad Abate. Si tratta di Eray Comert, difensore svincolato classe ‘98 di nazionalità svizzera. Il calciatore ha preso parte ai recenti Mondiali.

Mancano gli ultimi dettagli burocratici prima di poter annunciare la sua ufficialità, che permetterà al Torino di aggiungere un nuovo interprete difensivo capace di garantire profondità e qualità alla rosa.

Gianluca Petrachi, sporting director of Torino FC, loosk on prior to the Serie A football match between US Sassuolo and Torino FC.
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calciomercato home

ultimo aggiornamento: 24-07-2026

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andrepinga
andrepinga
20 ore fa

pare abbia gia’ fatto le visite mediche…ricapitolando, coco e dellavalle a destra, questo qua e ismajili centrali, manca completamente i due braccetti a sx e il portiere.
E, ribadisco, due centrocampisti centrali. Ovvero 5 giocatori. Mica pochi…

Speruma torni Baffone
Speruma torni Baffone
19 ore fa
Reply to  andrepinga

Te li dico io. A sx giorgini e biraghi.
A centrocanpo nessuno. Poi se vendono Adams con quei soldi Petrachi cerchera’ qualcosa e ha gia un nuovo svincolato in attacco bloccato. Un mercato di puro contenimento con nessuna idea progettuale ma di puro tirare a campare. Il niente edizione 22.

cari53
cari53
19 ore fa
Reply to  Speruma torni Baffone

Se vendono Adams e illic fanno utili …

andrepinga
andrepinga
18 ore fa
Reply to  Speruma torni Baffone

pare giochiamo a 2 in mezzo. Chi a fianco di ilkhan unico regista??

Speruma torni Baffone
Speruma torni Baffone
18 ore fa
Reply to  andrepinga

Abbassano Gineitis. Provano Luongo. Se non vendono Ilic che e’ davvero difficile… non prendono nessuno in mezzo. Io vedo piu drammatica la situazione dietro e sugli esterni … ma e’ un opinione….

Scimmionelli
Scimmionelli
13 ore fa
Reply to  andrepinga

Abate sembra voler provare Luongo nel ruolo

cari53
cari53
20 ore fa

G R A T I S …… tanta roba x la Cairese ……
Questo è come il portiere di primo livello
Rafforziamo la difesa da penultimi a ultimi

Jones
Jones
20 ore fa

è gratis va bene,con i pezzenti che disertano e invitano a disertare lo stadio non si può far molto,piccolo ma speriamo discreto SFT

Berggreen
Berggreen
20 ore fa
Reply to  Jones

Continua a mangiare il semolino e goditi lo spettacolo 🤡🎪

Roland
Roland
14 ore fa
Reply to  Jones

Che squallido

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