Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano le trattative di mercato delle squadre di Serie A che ogni giorno tentano di procedere per ultimare le proprie rose per la prossima stagione.

Tra le ultime notizie di mercato spicca la momentanea separazione tra Openda e la Juventus. L’attaccante belga è infatti a un passo dal trasferimento al Lione, dove giocherà nella prossima stagione con la formula del prestito secco. L’operazione prevede un corrispettivo di 3 milioni di euro nelle casse del club bianconero, mentre sarà la società francese a farsi carico dell’intero ingaggio del giocatore per tutta la durata del prestito.

Il Bologna punta due talenti danesi

Dopo settimane di valutazioni sul mercato, il Bologna sembra aver individuato due profili danesi per rinforzare il centrocampo. Il primo è Thomas Jorgensen, classe 2005 del Viborg, che ha già lasciato il segno alla prima presenza nella nuova stagione del campionato danese, trovando la via del gol. Il secondo nome è Maurits Kjaergaard, centrocampista classe 2003 attualmente in forza al Salisburgo, dove milita dal 2019. Reduce da una buona stagione, il danese ha collezionato 20 presenze, mettendo a referto 2 gol e 5 assist. Due giovani di prospettiva che il Bologna segue con attenzione per rafforzare la mediana in vista della prossima stagione.

La Roma punta due giocatori della Bundesliga

Dopo l’addio di El Shaarawy, la Roma è al lavoro per individuare il sostituto e ha messo nel mirino due esterni offensivi. La priorità della dirigenza giallorossa è Said El Mala, talento classe 2006 di proprietà del Colonia. Il giovane attaccante è reduce da un’ottima stagione, chiusa con 13 gol e 4 assist, numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club. Nonostante l’interesse della Roma, la preferenza del giocatore sarebbe quella di rimanere in Germania, in attesa di un eventuale affondo del Borussia Dortmund. L’alternativa porta invece ad Antonio Nusa, esterno del Lipsia che si è messo in mostra anche nel corso del Mondiale. I contatti tra i due club sono già stati avviati, ma l’obiettivo della Roma è abbassare le richieste economiche della società tedesca, che al momento valuta il giocatore intorno ai 60 milioni di euro.