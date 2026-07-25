Il portiere del Leeds è sempre più vicino al Torino che sembra finalmente aver trovato l’accordo con il club inglese per il trasferimento

Sorge ottimismo per la trattativa tra Torino e Leeds che finalmente potranno procedere per gli ultimi dettagli per ultimare in via definitiva l’accordo che permetterà alla squadra granata di ottenere Perri per la prossima stagione.

Per il Torino trovare un nuovo estremo difensore in vista della prossima stagione rappresentava una priorità assoluta, soprattutto considerando le difficoltà mostrate dalla difesa granata nell’ultimo campionato, una delle più fragili della Serie A. Dopo giorni di attesa, però, la trattativa sembra essere entrata nella fase decisiva: i due club sono infatti vicini a raggiungere l’intesa definitiva per completare il trasferimento, anche grazie alle ultime mosse di mercato del Leeds.

Il trasferimento che sblocca la trattativa

Nelle ultime ore il club inglese ha compiuto importanti passi avanti per definire il trasferimento di Trafford dal Manchester City. Il portiere, rimasto ai margini del progetto dei Citizens nelle ultime stagioni, è ora pronto a rilanciarsi e ad assumere il ruolo di titolare, difendendo i pali del Leeds per la prossima annata. L’intesa tra il club inglese e il giocatore è ormai totale, mentre la trattativa con il Manchester City è entrata nella fase avanzata. Una situazione che fa sorridere il Torino, pronto a beneficiare dello sviluppo dell’operazione per riuscire a ottenere Perri con maggiore facilità.

L’obiettivo numero uno per la porta

Dalla conclusione della stagione 2025/2026, il Torino ha iniziato a valutare diverse piste di mercato per individuare il profilo ideale con cui rinforzare la porta granata. Con l’arrivo di Mascardi, il reparto si è avvicinato al completamento, ma resta ancora da individuare quello che sarà il portiere titolare di riferimento per la prossima stagione. Tra i diversi nomi monitorati dalla società, la pista legata a Perri continua a essere quella più concreta. Il Torino ha infatti già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, che, con il via libera del club di appartenenza, sarebbe ora pronto a trasferirsi in granata per la prossima annata.