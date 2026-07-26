Il centrocampista serbo rimane sul mercato, nonostante al momento non ci siano state offerte da altri club

Il Torino, terminato il ritiro di Pinzolo è pronto a pensare alle prossime amichevoli, con un occhio già alla prima gara ufficiale, che si terrà il 15 agosto contro la Carrarese in Coppa Italia. I granata restano tuttavia attivi sul mercato, soprattutto in quello in uscita, con diversi giocatori che potrebbero salutare nel corso di questa sessione di calciomercato. Tra i nomi più quotati in uscita, c’è quello di Ivan Ilic, centrocampista che i granata vorrebbero piazzare, cercando di massimizzare la sua cessione.

L’impiego di Ilic a Pinzolo

Nel corso delle due settimane di ritiro a Pinzolo, Ilic si è allenato regolarmente con i compagni, saltando unicamente un paio di sessioni di allenamento a causa di un problema alla schiena. Abate lo ha anche schierato nel corso delle amichevoli del ritiro, con Ilic che ha risposto presente, offrendo prestazioni discrete. Il giocatore ha infatti bisogno di giocare e di mettersi in mostra, con i granata che sperano di ricevere offerte per il centrocampista, nonostante fino ora non ci siano stati contatti con altri club.

La cessione per sbloccare il mercato

Il serbo da tempo non rientra più nei piani del Torino, che per portarlo sotto la Mole aveva sborsato oltre 16 milioni di euro al Verona. Oggi quella cifra appare irraggiungibile, soprattutto considerando il rendimento altalenante di Ilic nella sua esperienza in granata. In passato il centrocampista era stato seguito dallo Spartak Mosca, con la trattativa che però all’ultimo era saltata, costringendo Ilic a rimanere a Torino. Ora il Toro spera finalmente di chiudere questo capitolo con la sua cessione, in modo da ottenere delle entrate, da utilizzare magari per finalizzare altri acquisti nel corso di questa sessione di mercato. Il Torino necessita di cedere giocatori e tra tutti Ilic è quello che permetterebbe ai granata di incassare una cifra discreta, anche se sicuramente non paragonabile all’investimento fatto dai granata.