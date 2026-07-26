Il cartellino del difensore è valutato 25 milioni ma la dirigenza viola aprirebbe ai granata per il prestito con diritto di riscatto

La necessità di arrivare a un difensore in tempo utile per la fine della preparazione estiva e l’inizio della stagione ha spinto la dirigenza granata a valutare anche la possibilità di chiedere alla Fiorentina il prestito di Pietro Comuzzo. Il giocatore è valutato dal suo club 25 milioni ma la squadra vuole sembra ora aver aperto anche alla possibilità di mandare il giocatore in prestito (con diritto di riscatto) a Torino. I colloqui negli ultimi giorni sono stati frequenti, tanto che nelle ultime ore la Fiorentina ha preso in considerazione la possibilità di un prestito (e non di una cessione a titolo definitiva) per il difensore classe 2005.