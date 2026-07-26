Il difensore granata è tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino: contatti col Padova

Alessandro Dellavalle è uno dei nomi in uscita dal Torino, con i granata che probabilmente manderanno ancora una volta il giovane in prestito- L’interesse in Serie B non manca, con diverse squadre che seguono in ragazzo, soprattutto il Padova, che ha iniziato e prime trattative con il Torino, per assicurarsi il classe 2004 nella prossima stagione.

Lo spazio durante il ritiro

Durante il ritiro dei granata a Pinzolo Dellavalle ha preso parte agli allenamenti e alle amichevoli, con Abate che gli ha concesso alcune occasioni per mettersi in mostra. Anche ieri, nella partita con il il classe 2004 ha giocato ha offerto una prestazione abbastanza discreta. Ovviamente scatta subito alla vista l’errore che ha causato il rigore, che ha condannato il Torino ala sconfitta, ma ridurre la sua partita a quell’episodio sarebbe ingeneroso. Il ragazzo è giovane e avrà tempo per migliorare i suoi punti di debolezza. Proprio in questa prospettiva, il Torino sembra orientato ancora una volta al prestito.

La concorrenza in difesa

In queste settimane Dellavalle, sfruttando la carenza nel reparto difensivo ha avuto modo di giocarsi le sue opportunità con Abate. Ora che però il mercato avanza e l’inizio della stagione si avvicina, il Torino sarà costretto sicuramente a muoversi sul mercato, acquistando nuovi giocatori. In particolare il Toro dovrà agire sulla difesa, trovando nuovi giocatori, pronti a giocare in Serie A. Di fronte a questo possibile scenario, la concorrenza elevata potrebbe spingere il Torino e Dellavalle ad optare per un nuovo prestito, permettendo al classe 2004 di farsi le ossa in Serie B, per essere pronto in vista della stagione successiva.