Tutte le informazioni su Pietro Comuzzo: il difensore di proprietà della Fiorentina che è seguito dal Torino

Continua la ricerca del Torino di un difensore centrale che possa rinforzare la rosa, vista la penuria di interpreti nel ruolo.

Per colmare questa lacuna, il direttore sportivo Petrachi è tornato ad agire sul mercato, valutando la possibilità di ingaggiare Pietro Comuzzo in vista della stagione 2026/2027. Il difensore rientra tra gli obiettivi della società, che punta a incrementare la qualità dei giocatori a disposizione dell’allenatore. Nato il 20 febbraio 2005, Comuzzo è un difensore centrale alto 188 centimetri. Dotato di un’ottima struttura fisica, è particolarmente abile nel gioco aereo e può rappresentare il profilo ideale per il Torino. Inoltre, grazie alle sue qualità in fase di impostazione, può garantire una valida soluzione per avviare le manovre dal basso.

Il valore di mercato

Nonostante la giovane età, Comuzzo ha già accumulato una buona esperienza in Serie A, dimostrando personalità e affidabilità ai massimi livelli. Le sue qualità, unite agli ampi margini di crescita, hanno contribuito a far lievitare il suo valore di mercato fino a circa 20 milioni di euro. Si tratta di un profilo di grande prospettiva, seguito anche in ottica Nazionale, e il suo eventuale arrivo consentirebbe al Torino di assicurarsi un difensore di qualità, con la possibilità di riscattarlo a titolo definitivo al termine della stagione.

La carriera di Comuzzo

Comuzzo ha mosso i primi passi della sua carriera nel settore giovanile dell’Udinese, prima di trasferirsi al Pordenone nella stagione 2017/2018. Dopo un anno con il club friulano, nel 2019 è passato alla Fiorentina, che lo ha inserito nel proprio vivaio. La svolta è arrivata nella stagione 2023/2024 con la promozione in prima squadra: da quel momento il difensore si è ritagliato un ruolo sempre più importante, fino a diventare un punto di riferimento della retroguardia viola grazie alle sue prestazioni di grande affidabilità.

Pietro Comuzzo



