Dopo l’udienza di ieri al TAR del Lazio sul divieto delle trasferte per i tifosi granata, è attesa per oggi la sentenza definitiva
Giornata cruciale, quella di oggi, per quanto concerne il ricorso per il divieto delle trasferte imposto ai tifosi granata dopo i fatti dello scorso maggio durante il derby. Dopo l’udienza al TAR del Lazio di ieri, oggi è attesa la decisione definitiva sul ricorso dei tifosi, in particolare dell’Unione Club Granata, che aveva presentato ricorso dopo la decisione del ministero dell’interno di vietare le trasferte fino al 3 novembre.
Il divieto andrebbe dato ai celerini e ai loro sindacalisti
Esatto, se uno scimmia gobbo di Milano, con altri scoppiati di birra, credo che loro hanno fatto qualcosa, quindi gli agenti deve per disparare però questo hanno lanciato a corpo e non in alto. Dovrebbe una sanzione a quel agente è nessuna ai tifosi granata, al massino vietare le trasferte… Leggi il resto »