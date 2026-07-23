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Dopo l’udienza di ieri al TAR del Lazio sul divieto delle trasferte per i tifosi granata, è attesa per oggi la sentenza definitiva

Giornata cruciale, quella di oggi, per quanto concerne il ricorso per il divieto delle trasferte imposto ai tifosi granata dopo i fatti dello scorso maggio durante il derby. Dopo l’udienza al TAR del Lazio di ieri, oggi è attesa la decisione definitiva sul ricorso dei tifosi, in particolare dell’Unione Club Granata, che aveva presentato ricorso dopo la decisione del ministero dell’interno di vietare le trasferte fino al 3 novembre.

Fans of Torino FC in sector ‘Curva Maratona’ show their support prior to the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
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ultimo aggiornamento: 23-07-2026

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bogaboga77
bogaboga77
1 ora fa

Il divieto andrebbe dato ai celerini e ai loro sindacalisti

Last edited 1 ora fa by bogaboga77
Peter-Noster (Luigi Di Liberto aka Dilling)
Peter-Noster (Luigi Di Liberto aka Dilling)
6 minuti fa
Reply to  bogaboga77

Esatto, se uno scimmia gobbo di Milano, con altri scoppiati di birra, credo che loro hanno fatto qualcosa, quindi gli agenti deve per disparare però questo hanno lanciato a corpo e non in alto. Dovrebbe una sanzione a quel agente è nessuna ai tifosi granata, al massino vietare le trasferte… Leggi il resto »

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