Il centrocampista aggregatosi alla prima squadra nel corso del ritiro di Pinzolo è stato uno dei pochi a distinguersi contro l’Alcione

Nella recente amichevole disputata a Pinzolo contro l’Alcione Milano, il Torino ha offerto una prestazione poco brillante, riuscendo comunque a imporsi grazie alla rete decisiva di Kulenovic.

Al di là del risultato, la gara ha fornito indicazioni utili ad Abate, che ha avuto modo di valutare la condizione e la crescita dei suoi giocatori. Tra i granata scesi in campo, uno dei profili che si è messo maggiormente in evidenza è stato Luongo. Il giovane centrocampista, dopo appena una stagione con la Primavera, è già stato aggregato alla prima squadra dove ha dimostrato di poter dare il suo contributo.

Le considerazioni di Abate

Contro l’Alcione Milano il Torino ha disputato una prova poco brillante, soprattutto in considerazione del livello dell’avversario, militante in Serie C. Nel corso dei 90 minuti, quasi tutti i granata sono stati più volte richiamati da Ignazio Abate, che con indicazioni e rimproveri ha dimostrato di non essere pienamente soddisfatto della prestazione della squadra, nonostante la vittoria. Tra i pochi a distinguersi in positivo c’è stato Luongo, che ha convinto il tecnico con la sua prova. A differenza di molti compagni, il giovane centrocampista è stato spesso elogiato da Abate per le sue giocate e il suo atteggiamento in campo.

Uno spiraglio per la concorrenza in mediana

A differenza di Luongo, altri centrocampisti come Gineitis, Casadei e Ilic sono stati spesso richiamati da Abate, che per tutta la gara ha fornito loro continue indicazioni tattiche. I tre hanno disputato una prestazione poco precisa, mentre il giovane granata è riuscito a distinguersi sia in fase di recupero del pallone sia nella costruzione del gioco. Nel corso del primo tempo, inoltre, è stato proprio un suo tiro, deviato in calcio d’angolo dal portiere, a creare una delle occasioni più pericolose del Torino. Luongo è stato anche l’ultimo centrocampista a lasciare il campo, un’ulteriore conferma della fiducia riposta in lui dal tecnico. Nei prossimi giorni proverà a mettersi ancora in mostra per ritagliarsi sempre più spazio anche nelle prossime amichevoli.