Il giovane fantasista granata, classe 2008, oggi si è unito agli allenamenti della prima squadra a cui presenzierà stabilmente

Dopo un percorso eccezionale in cui ha scalato rapidamente le categorie passando dll’Under 17 al Torino Primavera nel giro di un anno, Andrea Luongo si è aggregato alla prima squadra di Ignazio Abate. Durante gli allenamenti odierni, il trequartista classe 2008 ha presenziato alle sedute d’allenamento del Torino continuando un importante percorso di crescita.

Dalla Nazionale Under 17 alla prima squadra del Torino

Al termine di una stagione fatta di traguardi e soddisfazioni personali, Andrea Luongo si confronterà per la prima volta con i “grandi” durante il ritiro estivo a Pinzolo. Una stagione in cui si è distinto a livello internazionale fornendo ottime prestazioni nel corso del Mondiale Under 17 con l’Italia, dove ha preso parte a tutte le 8 partite partendo titolare 6 volte e siglando 1 assist. A questo si aggiunge l’Europeo Under 17 del 2025, in cui ha disputato 4 partite siglando 1 gol e 2 assist.

Dunque, ai diversi giovani già presenti in ritiro sia aggiunge anche Luongo ma potrebbe non essere l’unico visto che a Spiazzo, a pochi chilometri da Pinzolo, la Primavera sta eseguendo la propria preparazione

Misurarsi con i grandi e cercare spazio

In tempi in cui la valorizzazione dei giovani sembra essere un tabù, il percorso di Luongo è l’esempio che, in Italia, i talenti ci sono e vanno solo considerati. L’aggregazione alla prima squadra rappresenta dunque una grande possibilità per il giovane fantasista che potrà giocare le sue carte per catturare l’attenzione di Abate, un allenatore fortemente legato ai giovani. Dunque, il passato di Abate e le sue idee moderne rappresentano un incentivo in più per il talento granata che avrà tempo e modo di dimostrare il proprio valore dopo averlo fatto nelle giovanili e in nazionale.