Quinto giorno di allenamento a Pinzolo, oggi doppia sessione di allenamento per i granata in vista della prima amichevole

Nel quinto girono di ritiro a Pinzolo i granata si sono allenati questa mattina, seguendo le indicazioni di mister Abate e del suo staff. Al gruppo si è unito anche Andrea Luongo dalla primavera, che si allenerà con la squadra di Abate.

La diretta dell’allenamento

Ore 19.20 Si conclude l’allenamento del pomeriggio qui a Pinzolo.

Ore 19.10 Applausi dei tifosi presenti per un gran gol di Simeone. Poco dopo accade lo stesso per una rete di Njie.

Ore 18:40 Abate ha rimescolato le carte: ora in granata ci sono Cereser; Coco, Ismajli, Dellavalle, Oristanio, Ilic, Gineitis, Biraghi, Casadei, Gabellini, Aboukhal. In pettorina adesso attacca il Cholito. Spesso però l’allenatore cambia le pettorine a seconda dell’esercizio richiesto.

Ore 18:35 Momento di ristoro per i calciatori granata

Ore 18.25 Dalla parte opposta difesa a quattro con Dellavalle e Carrascosa centrali che devono difendere dagli attacchi della squadra schierata con una sorta di 3-4-3.

Ore 18.20 Ora ci sono anche i portieri sul campo principale: comincia una partitella undici contro undici. Nella formazione con Mascardi in porta gioca la difesa “titolare” composta da Coco e Ismajli, con Biraghi a fare il braccetto.

Questa la formazione granata: Mascardi, Coco, Ismajli, Biraghi, Bianay Balcot, Ilkhan, Ilic, Oristanio, Casadei, Aboukhlal, Simeone.

Ore 17:55 Comincia ora una partitella a campo ridotto, nove contro nove senza portieri. Al posto della porta tradizionale tre mini porte.

Ore 17.47 Adesso la squadra in campo è stata divisa in due gruppi: esercizi col pallone. In tribuna circa 200 tifosi: numero aumentato rispetto ai primi giorni in vista del primo test di domani.

Ore 17.38 Squadra in campo, al momento lavoro atletico, i portieri lavorano invece col preparatore. Non tutti stanno lavorando sul campo, una parte dei giocatori è al lavoro in palestra: tra questi anche Zapata.

17.02 C’è uno striscione che recita

“Quando Cairo se ne andrà anche il cielo diverrà granata”

Striscione contro Cairo a Pinzolo

Ore 17.00 Inizierà a breve l’allenamento del Torino, il secondo di questa giornata