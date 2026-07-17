Il centrocampista inglese del Torino, alle prese con un problema all’anca, sta svolgendo un lavoro differenziato a Pinzolo

Non sembra esserci pace per Tino Anjorin, centrocampista granata arrivato la scorsa estate dall’Empoli, che è alle prese con lo stesso problema fisico che lo aveva tenuto fermo lo scorso aprile. Seppur sembrasse sulla via di guarigione dall’ultimo problema alle anche, l’ex Chelsea ha riscontrato ulteriori problemi che gli hanno impedito di aggregarsi all’allenamento con i compagni. Dunque, il futuro di Anjorin è sempre di più un’incognita.

Ancora allenamento a parte per l’inglese

Nel corso del ritiro estivo di Pinzolo, iniziato il 13 luglio, Anjorin ha svolto solo lavoro differenziato a causa proprio di questo problema all’anca che, come gli ha impedito di concludere al meglio la stagione, gli sta complicando l’inizio di quella nuova. Ora, con l’abbondanza di centrocampisti, ribadita anche dal ds granata, e i suoi continui problemi fisici, la situazione di Anjorin si complica ulteriormente con l’inglese sempre più in fondo alle gerarchie. Oltretutto, proprio a causa della sua fragilità fisica, appare ancora più complicata un’eventuale partenza in estate.

Recuperarlo per trovare una sistemazione

L’unico obiettivo di Abate è quello di, come altri giocatori, cercare di recuperarli affinché possano essere appetibili in questa finestra di mercato. Come ribadito più volte, il centrocampo è folto e solo un’eventuale partenza potrà vedere un nuovo volto in mezzo al campo. Dunque, alla lista degli infortunati ai margini del progetto granata, quali Israel e Ilic, si aggiunge anche Anjorin che, dopo una stagione non valutabile a causa del residuo minutaggio, si appresta a viverne una seconda con la speranza che possa comunque recuperare. Pertanto, nonostante il fronte degli acquisti non sia dei migliori, anche quello delle cessioni non è da meno vista la difficoltà di cessione di diversi giocatori alle prese con guai fisici.