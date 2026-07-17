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Il centrocampista inglese del Torino, alle prese con un problema all’anca, sta svolgendo un lavoro differenziato a Pinzolo

Non sembra esserci pace per Tino Anjorin, centrocampista granata arrivato la scorsa estate dall’Empoli, che è alle prese con lo stesso problema fisico che lo aveva tenuto fermo lo scorso aprile. Seppur sembrasse sulla via di guarigione dall’ultimo problema alle anche, l’ex Chelsea ha riscontrato ulteriori problemi che gli hanno impedito di aggregarsi all’allenamento con i compagni. Dunque, il futuro di Anjorin è sempre di più un’incognita.

Ancora allenamento a parte per l’inglese

Nel corso del ritiro estivo di Pinzolo, iniziato il 13 luglio, Anjorin ha svolto solo lavoro differenziato a causa proprio di questo problema all’anca che, come gli ha impedito di concludere al meglio la stagione, gli sta complicando l’inizio di quella nuova. Ora, con l’abbondanza di centrocampisti, ribadita anche dal ds granata, e i suoi continui problemi fisici, la situazione di Anjorin si complica ulteriormente con l’inglese sempre più in fondo alle gerarchie. Oltretutto, proprio a causa della sua fragilità fisica, appare ancora più complicata un’eventuale partenza in estate.

Recuperarlo per trovare una sistemazione

L’unico obiettivo di Abate è quello di, come altri giocatori, cercare di recuperarli affinché possano essere appetibili in questa finestra di mercato. Come ribadito più volte, il centrocampo è folto e solo un’eventuale partenza potrà vedere un nuovo volto in mezzo al campo. Dunque, alla lista degli infortunati ai margini del progetto granata, quali Israel e Ilic, si aggiunge anche Anjorin che, dopo una stagione non valutabile a causa del residuo minutaggio, si appresta a viverne una seconda con la speranza che possa comunque recuperare. Pertanto, nonostante il fronte degli acquisti non sia dei migliori, anche quello delle cessioni non è da meno vista la difficoltà di cessione di diversi giocatori alle prese con guai fisici.

Tino Anjorin of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.
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ultimo aggiornamento: 17-07-2026

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31 Commenti
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vecchiamaniera
vecchiamaniera
1 ora fa

Sembrava fosse il Messia x quanto è stato cercato e stalkerizzato. Io nn so che giocatore sia e gli infortuni nn aiutano. Che Abate valuti in fretta se può valere ed essere utile o se fisicamente fragile venderlo o prestito cn obbligo 👍

Fandango
Fandango
39 minuti fa
Reply to  vecchiamaniera

Chi se lo piglia?

Emil
Emil
2 ore fa

Va bene criticare, però chi si poteva immaginare che si sarebbe infortunato così spesso?

Nessuno lo poteva sapere prima, dai.

Quando lo hanno preso non si sapeva di precedenti infortuni.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
1 ora fa
Reply to  Emil

No, non si sapeva.

1000002834
Fandango
Fandango
38 minuti fa
Reply to  Emil

Stai scherzando?

Robilant1959!
Robilant1959!
15 minuti fa
Reply to  Emil

Emil, sei troppo feroce, come facevano a saperlo? Avrebbero dovuto leggere un giornale sportivo a caso . Non puoi pretendere ciò…

Pedric
Pedric
14 minuti fa
Reply to  Emil

Perché scrivi una cosa come questa?

Kawasaki77
Kawasaki77
10 minuti fa
Reply to  Emil

Emil, spero tu sia sarcastico… gli aveva già avvisati il presidente dell empoli a suo tempo….è uno che nella sua carriera ha passato più tempo in infermeria che in campo…

Lukbaz
Lukbaz
2 ore fa

Quindi dite che acquistare giocatori infortunati per risparmiare, alla lunga può rivelarsi un problema?

Last edited 2 ore fa by Lukbaz
Berggreen
Berggreen
30 minuti fa
Reply to  Lukbaz

Ma non è per caso che cario ha qualche parente in qualche casa farmaceutica?

Pedric
Pedric
9 minuti fa
Reply to  Berggreen

Dovevano scambiarlo con Gambadlegno, con conguaglio a loro carico ovviamente, ma è andata male (l’altro è caduto mentre faceva il pieno al distributore e ciau)

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