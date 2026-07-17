Il nuovo Team Manager del Torino, Alessandro Gazzi, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione a Pinzolo

Alessandro Gazzi, ex centrocampista granata, è divenuto da poco il nuovo Team Manager del Torino e, nella giornata di ieri, ha parlato per la prima volta in questa nuova veste. Durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi a Pinzolo, luogo del ritiro degli uomini di Abate, Gazzi ha parlato dei dialoghi con Petrachi e del suo emozionante ritorno a Torino che, per 4 anni (2012-2016), è stata casa sua. L’ex centrocampista granata anche parlato del suo ritorno al Fila: “Emozionante anche perché al Filadelfia non mi ero mai allenato. Ho avuto 2-3 giorni di grande riflessione perché avevo intrapreso la strada dell’allenatore, poi ho pensato che fosse una sfida importante nella quale impegnarsi. Mi metto a servizio degli altri.

Il ruolo di Petrachi e lo spirito del 2012 e 2016

Il Team Manager granata ha spiegato come il ds del Torino, Gianluca Petrachi, abbia svolto un ruolo chiave per convincerlo ad accettare la proposta: “Il modo in cui me l’ha chiesto. La voglia e la convinzione nelle sue parole mi hanno fatto accendere qualcosa dentro, che mi hanno fatto deviare dalle mie idee, Così ho accettato perché il Toro è casa per me e poi sono curioso.

Gazzi ha proseguito parlando della situazione attuale del Torino e la possibilità di recuperare lo spirito del Torino dei suoi anni: “Vivendo a Torino percepisco scetticismo, ma io credo che ci sia sempre tempo e spazio per recuperare giocando con coraggio e rispettando i valori del Toro. Servono pazienza ed equilibrio, insieme alla passione per il lavoro”.

Il ricordo di Bilbao e del derby

Ai margini della conferenza, Alessandro Gazzi ha parlato anche dei suoi più bei ricordi vissuti da giocatore granata, memorie che, però, non devono influire nella sua nuova avventura: “La vittoria in casa dell’Athletic Bilbao in Europa League e il derby vinto. Momenti indimenticabili, però tornare indietro con il tempo nel mio nuovo percorso lo trovo un pò fuori tono. Mi concentro su presente e futuro.