Il portiere del Torino, Franco Israel, è stato sottoposto a intervento alla spalla sinistra: intervento riuscito

Il portiere del Torino, Franco Israel, è stato sottoposto ad intervento chirurgico della spalla sinistra presso la Clinica del Remei a Barcellona. L’operazione è stata eseguita in artroscopia dal prof. Jordi Ardevol, in presenza del dottor Corrado Bertolo, referente del club granata. L’operazione è perfettamente riuscita e per Israel inizia ora un periodo di riabilitazione presso il centro Fisio&Lab di Torino.