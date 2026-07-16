Toro.it

Il portiere del Torino, Franco Israel, è stato sottoposto a intervento alla spalla sinistra: intervento riuscito

Il portiere del Torino, Franco Israel,  è stato sottoposto ad intervento chirurgico della spalla sinistra presso la Clinica del Remei a Barcellona. L’operazione è stata eseguita in artroscopia dal prof. Jordi Ardevol, in presenza del dottor Corrado Bertolo, referente del club granata. L’operazione è perfettamente riuscita e per Israel inizia ora un periodo di riabilitazione presso il centro Fisio&Lab di Torino.

Franco Israel
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 16-07-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi

Torino, Gabellini cerca spazio tra i grandi: possibile futuro in prestito