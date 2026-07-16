Carriera, caratteristiche tecniche e statistiche di Kingsley Ehizibue, esterno destro che interessa al Torino

Kingsley Ehizibue nasce in Germania, a Monaco, il 25 maggio 1995. Nonostante il luogo di nascita è di nazionalità olandese e nigeriana. La sua carriera calcistica inizia proprio in Olanda, con le giovanili del PEC Zwolle, con cui affronta positivamente prima la categoria Under 17 fino al 2013 e successivamente, l’anno seguente, la categoria Under 19. Passa in prima squadra nell’annata 2014/15 e rimane allo Zwolle fino al luglio del 2019, quando viene ceduto in Germania al Colonia. Nell’agosto del 2022 eccolo approdare per la prima volta in Italia e in Serie A, con la maglia dell’Udinese con il quale gioca fino al luglio del 2026, momento in cui, vista la scadenza di contratto, lascia il club friulano.

Le statistiche di Ehizibue

Nei numerosi anni con lo Zwolle mette a referto ben 135 presenze tra Eredivisie e Belotfen Eredivisie (lo speciale campionato dedicato alle riserve), a cui vanno aggiunte le 46 con Under 17 e 19. In totale segna 11 gol con la maglia degli olandesi e fornisce 20 assist. Con il Colonia sigla un gol in 76 presenze, oltre a 3 assist realizzati. 120 le partecipazioni in maglia bianconera (di cui una con la maglia della Primavera) con conseguenti 4 gol e 2 assist.

Le caratteristiche tecniche

Ehizibue è in grado di ricoprire bene ogni ruolo sulla fascia destra, a partire dall’esterno alto (posizione da lui meno ricoperta) fino ad arrivare alle sue due posizioni principali: quella da quinto di centrocampo in caso di una difesa a 3 e quella di terzino destro in una difesa a 4 o a 5. Ehizibue è di piede destro, ottima caratteristica in squadre che sfruttano molto i cross, anche grazie alla sua progressione. Fisicamente è ben strutturato e vanta un’altezza di 189 centimetri.