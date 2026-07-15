Diversi i giovani convocati da Abate per il ritiro estivo a Pinzolo che, in attesa di nuovi innesti, devono giocare le loro carte

In attesa di rinforzi che, come spesso accade, tardano ad arrivare anche Abate è a lavoro con un organico di giocatori residuale, soprattutto per quanto riguarda la difesa composta da diversi giovani. Una situazione che può portare a uno scenario positivo per gli stessi ragazzi della Primavera che hanno la possibilità di giocarsi le proprie carte e guadagnarsi la considerazione di Ignazio Abate.

Due Primavera e uno al ritorno dal prestito

I ragazzi in questione sono i difensori della Primavera Mattia Pellini e Manuel Carrascosa, rispettivamente classe 2007 e 2008, e Alessandro Dellavalle, classe 2004 in ritorno dal prestito al Modena. I 3 ragazzi, tutti prodotti del vivaio granata, hanno presenziato al raduno del 12 luglio al Fila e sono stati convocati per il ritiro estivo a Pinzolo dal 13 al 25 luglio.

Giunti a poco più di un mese dall’inizio del campionato, il Torino non ha ancora la difesa al completo, senza contare della porta e di qualche pedina a centrocampo, ma per i giovani granata può essere una grande chance per mostrarsi agli occhi del nuovo allenatore.

Da Dellavalle a Pellini, i ruoli

Dellavalle, nato come difensore centrale al Torino Primavera, ha ricoperto successivamente anche il ruolo di terzo di destra nella difesa a 3, diventato poi la sua collocazione naturale. Durante le due stagioni in B con il Modena, il difensore granata ha occupato questa posizione garantendo prestazioni di livello sotto ogni punto di vista e collezionando anche 2 gol. Per ciò che concerne Mattia Pellini, è un centrale difensivo di fisicità e qualità pilastro difensivo del Torino di Baldini durante la passata stagione. Infine, Manuel Carrascosa, difensore centrale utilizzabile anche come terzino destro che è stato anche inserito nella top XI del campionato Primavera ai Primavera Best Awards.