Il centrocampista classe 2003 è un giocatore su cui Abate punta fortemente e nella prossima stagione dovrà confermarsi

Reduce da una seconda parte di stagione molto positiva, Cesare Casadei si appresta ad arrivare in forma per la nuova stagione. Dopo una prima parte del campionato insufficiente, come tutto il Torino, il centrocampista classe 2003 si è sbloccato a inizio 2026 dove, dopo le prime 6 gare, era tra i calciatori più prolifici del campionato con 3 gol messi a referto. Poi l’esonero di Baroni e le iniziali difficoltà con D’Aversa lo hanno frenato ma, nonostante ciò, ha continuato a lavorare risultando sempre incisivo in zona offensiva e concludendo la stagione, tra Coppa Italia e campioanto, con 7 reti.

Abate ci punta, Casadei deve svoltare

Dopo una parte conclusiva di stagione positiva, Casadei cerca la definitiva svolta della sua carriera alla terza stagione intera tra i professionisti e con Abate può farlo. Il neo allenatore granata, in occasione della conferenza di presentazione ai media, ha parlato anche di Casadei esprimendo buone parole: “Casadei ha caratteristiche importanti nell’attaccare l’area, è forte di testa, deve migliorare nella lettura del gioco, è un giocatore di livello, vedremo come riusciremo ad incastrare tutto, è un giocatore valido e ci puntiamo”. Parole che testimoniano l’ottima considerazione che l’allenatore ha nei confronti del giocatore verso cui, però, non ha risparmiato qualche critica.

Migliorare la lettura del gioco e abbinarla alle qualità offensive

Dunque, l’obiettivo è quello di lavorare sulle letture di gioco, sia in fase offensiva che in quella difensiva, e abbinarle alle indiscusse qualità fisiche, tecniche e balistiche. Casadei, che durante il raduno a porte aperte è stato provato nei due di centrocampo, dovrà limare questi aspetti per poter interpretare al meglio tale ruolo le sue qualità offensive non saranno altro che un arma in più per il nuovo Torino di Abate.