Una strada del Robaldo è stata intitolata in memoria di don Aldo Rabino, storico padre spirituale del Toro. Oggi la cerimonia d’intitolazione

La città di Torino ha deciso di commemorare lo storico padre spirituale granata, don Aldo Rabino, intitolando a suo nome una strada del Robaldo. Si tratta della via d’accesso al Centro Sportivo (all’altezza del civico 290 di strada Castello di Mirafiori) che, dunque, prenderà il nome dello storico prete del Toro. La cerimonia d’intitolazione a Don Aldo Rabino si è svolta oggi, mercoledì 15 luglio, alle ore 10:00, nel giorno in cui avrebbe dovuto compiere 87anni.

Don Aldo Rabino, scomparso nel 2015, è stata una figura spirituale importante per il Torino e, a distanza di 9 anni dalla sua morte, il capoluogo piemontese ha deciso di rendergli omaggio.

Presente anche il sindaco di Torino

Tra i presenti alla cerimonia d’intitolazione c’era anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo accompagnato dall’Assessore comunale Domenico Carretta, dalla presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo e dal Presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi. Tra i presenti anche i nipoti di don Aldo Rabino Aldo Frola e Luca Rabino, il Consigliere di Amministrazione del Torino Football Club Paolo Bellino e il presidente della Fondazione Oasi Sebastiano Gamba.