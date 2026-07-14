Lo spazio dedicato alla memoria del Grande Torino è stato di nuovo colpito da un atto vandalico che ha danneggiato il luogo

Nuovo episodio ai danni dello spazio dedicato alla memoria del Grande Torino. A distanza di poche settimane dall’inaugurazione di Largo Grande Torino a San Mauro Torinese, l’area è stata nuovamente presa di mira: è stato infatti sottratto uno degli scudetti celebrativi installati per ricordare gli Invincibili. Un nuovo atto vandalico che ha coinvolto uno degli elementi simbolici presenti nello spazio dedicato alla storia granata, nato per celebrare e mantenere vivo il ricordo della squadra che ha segnato un’epoca nel mondo del calcio.

Il comunicato del Toro Club San Mauro

Il Toro Club San Mauro ha espresso il proprio dispiacere per l’evento attraverso un comunicato: “Toro Club San Mauro. Con grande amarezza dobbiamo segnalare che gli scudetti affissi in Largo Grande Torino continuano a essere oggetto di furti e atti vandalici. Oggi abbiamo scoperto la sottrazione di un altro degli scudetti installati nel luogo dedicato al ricordo del Grande Torino. Sinceramente temevamo che queste opere potessero essere danneggiate da qualche gesto incivile, ma arrivare al furto vero e proprio è qualcosa che non ci aspettavamo. Si tratta di un gesto vergognoso e meschino che offende non solo un simbolo, ma anche la memoria e il valore storico di un luogo profondamente legato all’identità della nostra città. Questa installazione, infatti, va ben oltre la rivalità calcistica e il semplice tifo: nasce con l’obiettivo di valorizzare, recuperare e rendere vivo uno spazio urbano che altrimenti rischierebbe di rimanere un anonimo parcheggio, un freddo luogo di passaggio”.