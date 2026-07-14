L’ex allenatore del Torino è passato a Pinzolo per incontrare i giocatori e lo staff a pochi giorni dall’inizio del ritiro

Nel corso del ritiro estivo di Pinzolo, il Torino ha ricevuto la visita di Moreno Longo. L’ex allenatore granata, che ha guidato la prima squadra nella seconda parte della stagione 2019/2020 dopo essere cresciuto nel settore giovanile del club, ha incontrato staff e giocatori, portando il proprio saluto al gruppo impegnato nella preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione.