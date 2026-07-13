Il Torino nella prossima stagione potrà contare su un’attacco solido, con Abate che avrà diverse opzioni a sua disposizione

Il Torino di Ignazio Abate ha iniziato il ritiro a Pinzolo, durante il quale i granata si alleneranno, anche affrontando diverse amichevoli, per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Uno dei temi importanti sarà quello di capire come si organizzerà l’attacco, con Abate che dovrebbe giocare con il 3-4-2-1, con due trequartisti alle spalle dell’unica punta.

Come verrebbe organizzato l’attacco

Al momento l’unica certezza del reparto offensivo si chiama Nikola Vlasic, che sicuramente occuperà uno dei due posti sulla trequarti alle spalle della punta. Al momento per gli altri due posti il Toro ha diverse opzioni tra cui poter scegliere, vista l’abbondanza di nomi in attacco. Il Cholito Simeone potrebbe infatti agire da prima punta, supportato da Vlasic e Oristanio, oppure da Che Adams, che nonostante le voci di mercato ad oggi è ancora un giocatore del Torino. Un’altra alternativa invece sarebbe abbassare il Cholito sulla trequarti con Vlasic, schierando come unica punta Duvan Zapata, soprattutto per finalizzare i cross, vincere duelli aerei e tenere alta la squadra.

Le alternative dalla panchina

Il Torino, oltre alle alternative in attacco, potrà contare anche su una solida panchina, in grado di dare un mano a partita in corso. Per l’attacco infatti, i granata potranno contare anche su Njie, che nonostante sia cercato da molti club, viene considerato come un giocatore importante, che difficilmente verrà ceduto. Il suo impiego, potrebbe essere soprattutto a gara in corso, sfruttando la velocità del classe 2005 in campo aperto. Un’altra alternativa potrebbe essere Pellegri, che con l’arrivo di Abate potrebbe essere rivitalizzato, venendo impiegato come alternativa a Zapata, vista la sua abilità nel gioco aereo. Infine anche Kulenovic, che nonostante lo scorso anno non abbia giocato molto, è pronto a giocarsi le sue carte, per dimostrare ad Abate di meritare spazio al Torino.