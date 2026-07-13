L’albanese e il guineano sono gli unici due difensori confermati dalla passata stagione, scalpita Dellavale e Petrachi prepara due acquisti

Nella giornata di ieri ha preso ufficialmente il via il ritiro estivo del Torino, che si terrà nuovamente a Pinzolo sotto la guida del nuovo allenatore Ignazio Abate. Tanti gli aspetti su cui il tecnico ex Juve Stabia dovrà lavorare per migliorare lo scarso rendimento della passata stagione. Uno dei reparti a cui più è richiesto un cambio di rotta è la difesa, reduce da una stagione deludente, in cui si è classificata come secondo peggior reparto difensivo per gol subiti, dietro solo al Pisa ultimo in classifica. Tuttavia, sono per ora pochi gli interpreti a disposizione di Abate.

Ismajli e Coco unici superstiti

L’inizio del calciomercato estivo ha privato il Torino di diversi interpreti del vecchio reparto difensivo: Maripan e Masina hanno esaurito il propri contratto, così come Sazonov, mentre Ebosse ha fatto ritorno all’Udinese. Attualmente al Torino restano a disposizione solamente Coco e Ismajli, con il primo reduce da una stagione per nulla impeccabile e il secondo invece unica certezza difensiva dello scorso campionato del Toro. Oltre a loro ha fatto ritorno in granata anche Dellavalle, che ha concluso il suo prestito in Serie B con il Modena ed è pronto a ritagliarsi uno spazio importante con il Torino, ma ciò non basta a definire la difesa di Abate pronta e collaudata.

Petrachi: Ora tocca a te!

Con un reparto da ricostruire è giunto il momento che la società entri in gioco, con il direttore Gianluca Petrachi che ha dichiarato di avere pronti due innesti giovani (2005/2006) proprio per la difesa. Non ci si aspettano dunque arrivi di giocatori già noti al calcio italiano, ma Petrachi ha abituato negli anni a colpi di questo tipo, in cui giocatori pressoché sconosciuti diventavano con il tempo pilastri inamovibili all’interno del Toro. Per quanto questi due profili adocchiati dal direttore rimangano ancora due punti interrogativi, c’è fiducia sul lavoro che il salentino potrà svolgere per concedere quanto prima una squadra pronta e competitiva ad Abate in vista di questa stagione 2026/27.