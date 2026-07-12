La squadra allenata da Ignazio Abate è arrivata in ritiro in Val Rendena, a Pinzolo, dove resterà fino al 25 luglio

Dopo tre giorni passati al Filadelfia, inizia adesso il ritiro del Torino a Pinzolo. I granata di Ignazio Abate saranno in Val Rendena fino al 25 di luglio, con il primo allenamento in programma domani, il 13 luglio. Inizia qui il vero e proprio lavoro in vista della prossima stagione. Qui 3 le amichevoli: sabato 18 luglio alle 17:30 contro il Pinzolo Valrendena. Poi Alcione Milano e Cittadella (mercoledì 22 luglio, 17:30 e sabato 25 luglio, 17:00). Dopo l’allenamento a porte aperte di questa mattina, i granata sono partiti e sono arrivati adesso in bus a Pinzolo.