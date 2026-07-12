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La squadra allenata da Ignazio Abate è arrivata in ritiro in Val Rendena, a Pinzolo, dove resterà fino al 25 luglio

Dopo tre giorni passati al Filadelfia, inizia adesso il ritiro del Torino a Pinzolo. I granata di Ignazio Abate saranno in Val Rendena fino al 25 di luglio, con il primo allenamento in programma domani, il 13 luglio. Inizia qui il vero e proprio lavoro in vista della prossima stagione. Qui 3 le amichevoli: sabato 18 luglio alle 17:30 contro il Pinzolo Valrendena. Poi Alcione Milano e Cittadella (mercoledì 22 luglio, 17:30 e sabato 25 luglio, 17:00). Dopo l’allenamento a porte aperte di questa mattina, i granata sono partiti e sono arrivati adesso in bus a Pinzolo.

Campo Pinzolo
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ultimo aggiornamento: 12-07-2026

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Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Guidava Sazonov?

GoBull (Franco) orgoglioso di non essere, secondo tavernello, un vero tifoso del Toro
GoBull (Franco) orgoglioso di non essere, secondo tavernello, un vero tifoso del Toro
45 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Pellegri, con il cambio automatico per non rischiare una storta

Kawasaki77
Kawasaki77
7 minuti fa
Reply to  GoBull (Franco) orgoglioso di non essere, secondo tavernello, un vero tifoso del Toro

Non penso riesca a guidare 5-6 ore di fila… la sciatica

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