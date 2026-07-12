L’esterno mancino sarà centrale nell’undici di Abate: questo è quello che traspare dalle parole del tecnico e del direttore Petrachi

Nella giornata di venerdì si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Torino Ignazio Abate al quale ha presenziato, differentemente dal solito, non il presidente Cairo, ma il direttore tecnico Gianluca Petrachi. Il nuovo tecnico e il direttore salentino hanno potuto rispondere alle domande dei giornalisti presenti in vista della nuova stagione. Oltre alle domande relative al mercato in entrata, diverso tempo speso a parlare dei giovani che hanno fatto ritorno al Torino dopo i rispettivi prestiti in Serie B, tra i quali spicca il nome di Alessio Cacciamani, uno dei più citati nella conferenza stessa.

Niente Obrador, Petrachi crede nel classe 2007

“La scelta di Obrador è figlia della volontà di far crescere Cacciamani. Spendere 9 milioni non era una condizione, con un valore diverso ci avrei pensato, se prendi un giocatore a 9 milioni lo devi far giocare”. Una dichiarazione sicuramente d’impatto quella del direttore Petrachi nella giornata di venerdì, che responsabilizza parecchio il classe 2007, che sembrerebbe essere quindi più protagonista di quanto ci si potesse aspettare nei piani di Abate e della società. Se prima si ipotizzava una stagione in Serie A tranquilla, con spazio a partita in corso e una moderata dose di pressione, le parole del direttore hanno sicuramente cambiato le prospettive della corsia di sinistra granata per la stagione che sta per cominciare.

Cacciamani: un Abate 2.0

Sul Cacciamani si è espresso anche Abate, che ha avuto modo di allenare il giocatore durante tutta la passata stagione alle Juve Stabia: “Mi rivedo in lui, abbassando il suo raggio d’azione può mettere in pratica le sue qualità”. Il neoallenatore granata potrebbe essere un’ispirazione per il talento granata, anche per via della crescita simile a quella dell’ex Milan, che iniziò da esterno alto per poi diventare man mano un terzino di spinta con qualità in ambe due le fasi. Dopo queste dichiarazioni Cacciamani avrà tutti gli occhi puntati addosso a partire dall’allenamento a porte aperte di quest’oggi.