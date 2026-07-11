La partenza per Pinzolo si avvicina, con Abate che è pronto a conoscere meglio la squadra, ma qualcuno potrebbe rimanere a Torino

Si avvicina sempre di più il 13 luglio, la data che vedrà la partenza del nuovo Torino di Ignazio Abate alla volta di Pinzolo, nel Trentino Alto Adige, per il consueto ritiro estivo. L’ a porte aperte di domani sarà anche l’ultimo al Filadelfia prima dello spostamento della squadra, che rimarrà in ritiro fino al 25 luglio. Per Abate sarà l’occasione per conoscere meglio il gruppo squadra e per permettere agli eventuali nuovi arrivati di inserirsi al meglio all’interno del gruppo. Tuttavia, la partenza per Pinzolo non è certa per tutti quanti.

È giunta l’ora dell’addio?

Se infatti la maggior parte dei componenti dell’attuale rosa del Torino partiranno per il Trentino, 2 calciatori sembrerebbero essere finiti nella lista dei non partenti per il ritiro. Si fa riferimento a Pietro Pellegri e Franco Israel. Il primo deve ancora recuperare totalmente dal bruttissimo infortunio rimediato con l’Empoli nella passata stagione, ovvero la sua seconda rottura del legamento crociato. Per Pellegri resta da capire quale possa essere il futuro, se come ultima riserva nell’attacco granata o se possa arrivare la definitiva separazione con il Toro, resta di fatto che la sua partenza per Pinzolo non è assicurata.

Israel e il problema al tendine

Israel, invece, l’infortunio l’ha appena subito e si attende di capire quale sarà la scelta per rimediare quanto prima al problema al tendine. Ad oggi l’operazione chirurgica è la pista che la società granata starebbe prendendo in accordo con il giocatore. Ad ogni modo sarà difficile vedere una sua partenza in questa sessione di calciomercato, nonostante l’uruguaiano non rientri nei piani del Torino.

Si attendono aggiornamenti sulle condizioni di entrambi i calciatori, con la lista dei convocati per il ritiro che si prepara ad essere pubblicata.