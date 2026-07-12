Carriera e caratteristiche di Manuel Carrascosa, difensore del Torino classe 2008: uno scudetto con l’Under 17, poi il boom con la Primavera

Manuel Carrascosa Moreno è un calciatore nato il 24 agosto del 2008 in Spagna. Il suo percorso calcistico comincia nelle giovanili del Real Madrid dove il ragazzo ha svolto la maggior parte dell’attività di base e formazione calcistica. Carrascosa si trasferisce, nell’estate del 2023, a Barcellona, nelle giovanili dell’Espanyol, squadra che lascerà solo un anno più tardi per trasferirsi in Italia, dove viene acquistato dal Torino, che lo inserisce nella squadra Under 17.

Carrascosa, la carriera

Con l’Under 17 granata Carrascosa disputa una bella stagione, che lo vede mettere a referto ben 24 presenze per un totale di 1765′ giocati. Non solo, perché con i granata Carrascosa vince anche lo scudetto nella storica annata del bis (il Torino lo vincerà anche con l’Under 18). Seppur poco presente in zona gol, con un solo assist realizzato, si dimostra essere un punto fermo sia in fase difensiva che in ripartenza.

Con la Primavera, nel 2025-202, arriva il vero boom di minutaggio, ben 34 presenze e 3111′ minuti disputati. Sia nel ruolo di braccetto difensivo, che in quello di terzino lo spagnolo brilla per qualità tecniche e rapidità.

Nell’estate del 2026 viene aggregato dal neoallenatore Abate alla prima squadra, con cui parteciperà seguentemente al ritiro estivo a Pinzolo.

Le caratteristiche tecniche

Oltre a una rapidità e agilità invidiabile e a un ottima tenuta difensiva, Carrascosa può vantare una fisicità non da poco, essendo infatti alto 193 centimetri. Questo dato non è da sottovalutare, specialmente se messo in rapporto con le altrettanto notevoli qualità atletiche. Il piede da lui preferito è il sinistro, con il quale – se posizionato nel ruolo di terzino – tende a calciare cross tesi verso l’area di rigore alla ricerca dei centravanti.