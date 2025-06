Milan-Torino Under 17, la diretta della finale scudetto 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino e Milan Under 17 si sfidano per la finale scudetto di categoria. Oggi, 20 giugno alle ore 20:00, i giovani granata sfidano i rossoneri nell’ultimo atto della competizione. Per i ragazzi di Rebuffi, un successo sarebbe il coronamento di una stagione fantastica. Inoltre, la vittoria dello scudetto sarebbe la seconda dell’anno per il mondo Toro, visto il tricolore dell’Under 18. Segui in diretta Milan-Torino Under 17 su Toro.it.

Milan-Torino Under 17: la diretta

27′ Partita ora molto spezzettata e con pochissime azioni pericolose, ma è il Toro adesso a gestire il possesso data la superiorità numerica

25′ SOSTITUZIONE per il Milan: fuori Tartaglia, dentro Borsani

23′ AMMONITO Tartaglia

22′ Doppio cambio per il Toro: dentro Bianchi e Falasca, fuori Cantarella e Reynheim

20′ AMMONITO Cantarella

18′ Milan in 10 uomini! ESPULSO Vechiu per doppia ammonizione, dopo una trattenuta su Bonacina

17′ Cambio per il Milan: fuori Lontani, dentro Pisati

13′ Rimane a terra Lontani, che ha bisogno delle cure dello staff medico

10′ Dopo un grande avvio di secondo tempo del Milan, si sono abbassati i ritmi

7′ AMMONITO Vechiu per un fallo su Penkov

6′ AMMONITO Luongo per una trattenuta su Tartaglia

5′ Vero e proprio assedio ora dei rossoneri, alla ricerca del gol del vantaggio

2′ Occasionissima per il Milan, che colpisce il secondo legno della partita con Lontani

1′ Doppio cambio per il Torino: dentro Luongo e Bonacina, fuori Sheji e Odendo

SECONDO TEMPO

45′ Niente recupero: il primo tempo della finale si chiude a reti bianche

44′ Cross velenoso da parte di Pandolfi, ma chiude bene in angolo Cantarella

42′ Di nuovo sotto pressione la difesa di Rebuffi adesso

39′ Dopo tanti minuti di dominio del Milan, il Toro riesce a rifarsi avanti conquistando un calcio d’angolo

35′ Ancora una conclusione dei rossoneri con Zaramella, ancora una parata di Ceresel a salvare il risultato

31′ Palo pieno colpito da La Mantia: Milan a centimetri dalla rete dell’1-0

29′ Grande occasione sprecata dai granata, che per due volte in pochi secondi non riescono a calciare nel migliore dei modi da pochi metri

28′ Toro vicinissimo al vantaggio! Gran destro dal limite di Reynheim, su cui arriva Pittarella con un super intervento, mandando il pallone in corner

25′ Calcio d’angolo a favore del Milan, che si conclude in un’agevole parata di Ceresel

22′ Arrivati a metà primo tempo è il Milan a fare la partita, ma i granata mostrano ora meno timidezza rispetto ai primi minuti di gioco

19′ Botta potente ma centrale da parte di Pandolfi, parata in due tempi da Ceresel

16′ Conclusione da fuori area di Avisano, di tanto alla sinistra della porta

15′ Calcio d’angolo per il Torino, che si affaccia per la prima volta dalle parti dell’area del Milan

11′ Ancora il portiere granata decisivo su un’azione pericolosa

8′ Ceresel salva il Toro su un colpo di testa ben angolato di Lontani

6′ Rossoneri molto più attivi in questo inizio di partita

3′ Bella giocata personale di La Mantia sulla quale resiste Gori, che deve però mandare il pallone in corner

2′ Subito due opportunità per gli attaccanti del Milan, che si dimostrano però poco precisi

1′ Inizia la partita: il Toro muove il primo pallone

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle ore 20.00

Milan-Torino Under 17: il tabellino

Espulsi: 18′ st Vechiu (M)

Ammoniti: 6′ st Luongo (T), 7′ st Vechiu (M), 20′ st Cantarella (T), 23′ st Tartaglia (M)

Milan (4-3-1-2): Pittarella; Vechiu, Tartaglia (25′ st Borsani), Cullotta, Vladimirov; La Mantia, Arnaboldi, Plazzotta; Zaramella; Lontani (17′ st Pisati), Pandolfi. A disp: Faccioli, Nolli, Mazzeo, Grassini, Ibrahimovic, Cissé, Lupo. All. Renna

Torino (4-3-3): Ceresel; Cekrezi, Gori, Amisano, Cantarella (22′ st Bianchi); Penkov, Carrascosa, Reynheim (22′ st Falasca); Ballanti, Sheji (1′ st Luongo), Odendo (1’st Bonacina). A disp: Martena, Re, Moretti, Lebrino, Mukerjee. All. Rebuffi

Arbitro: Francesco Polizzotto (Palermo)

Milan-Torino Under 17: il prepartita

Ore 19.00 Manca un’ora all’attesa sfida dello stadio “Benito Stirpe” di Frosinone che assegnerà il tricolore del campionato Under 17. In caso di vittoria, per il Torino si tratterebbe del sesto scudetto della sua storia. L’ultimo successo dei granata risale alla stagione 1979-1980. Anche il Milan è fermo a 5 scudetti. Nel 2011 i rossoneri hanno alzato al cielo l’ultimo tricolore della loro storia.

Milan-Torino Under 17: formazioni ufficiali

Milan (4-3-1-2): Pittarella; Vechiu, Tartaglia, Cullotta, Vladimirov; La Mantia, Arnaboldi, Plazzotta; Zaramella; Lontani, Pandolfi. A disp: Faccioli, Nolli, Mazzeo, Borsani, Grassini, Ibrahimovic, Cissé, Lupo, Pisati. All. Renna

Torino (4-3-3): Ceresel; Cekrezi, Gori, Amisano, Cantarella; Penkov, Carrascosa, Reynheim; Ballanti, Sheji, Odendo. A disp: Martena, Re, Moretti, Bianchi, Lebrino, Mukerjee, Luongo, Bonacina, Falasca. All. Rebuffi

Milan-Torino Under 17: dove vederla in tv e streaming

La finale scudetto Under 17 tra Milan e Torino sarà visibile in diretta sul canale della FIGC Vivo Azzurro. Per seguire la sfida basterà registrarsi gratuitamente alla piattaforma. La partita si potrà vedere sulle smart TV abilitate e sugli apparecchi elettronici come smartphone e PC.