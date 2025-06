Dopo aver battuto l’Udinese in semifinale, i granata si sono guadagnati la possibilità di disputare la finale contro il Milan

Soltanto una partita separa il Torino Under 17 da un potenziale trionfo che coronerebbe una stagione già ricca di soddisfazioni. Oggi alle 20:00 i giovani granata sfidano il Milan nella finale del campionato nazionale di categoria, con un obiettivo chiaro: vincere lo scudetto e provare così a replicare il successo già ottenuto dall’Under 18.

La squadra allenata da Rebuffi arriva all’appuntamento forte della vittoria contro l’Udinese, in terza posizione nel girone B nella regular season. Un doppio confronto che ha rafforzato la fiducia del gruppo, confermando il valore tecnico e mentale di una rosa che ora sogna in grande.

Contro il Milan si gioca lo scudetto

Contro il Milan servirà un’altra prova di carattere, ma il Torino Under 17 ha già dimostrato di avere qualità e personalità per affrontare sfide di alto livello. I granata arrivano all’ultimo atto della stagione con consapevolezza nei propri mezzi e la voglia di lasciare il segno. I riflettori sono puntati su alcuni giovani promettenti – come Cereser, Luongo e Falasca – che hanno saputo distinguersi non solo per talento, ma anche per maturità e continuità. Profili che fanno intravedere prospettive interessanti e che potrebbero presto compiere i primi passi verso il calcio dei grandi. Ora il traguardo è vicino, l’occasione è di quelle che possono segnare un percorso. Il Toro è pronto a giocarsi tutto: l’ultimo ostacolo separa i ragazzi da un traguardo storico.