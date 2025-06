Under 17 Udinese-Torino, la diretta della partita valida per la semifinale: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Tutto pronto per Udinese-Torino, semifinale dei playoff del campionato nazionale Under 17. Dopo il successo nella doppia sfida dei quarti contro l’Inter i torelli vogliono riconfermarsi, per arrivare in finale e provare a bissare il successo dell’Under 18. Non sarà facile però, perché di fronte ci saranno i friulani arrivati terzi in campionato. Chi raggiungerà il Milan in finale? Segui Udinese-Torino in diretta su Toro.it.

Under 17 Udinese-Torino: la diretta

25′ Doppio cambio per il Toro: dentro Reynheim e Moretti, fuori Falasca e Cekrezi

24′ GOOOOOOL DEL TORINO. HA SEGNATO LUONGO SU CALCIO DI RIGORE

23′ Calcio di rigore per il Torino per fallo su Bonacina

21′ Azione interessante del Toro, che non riesce a concretizzare dopo un buon cross in mezzo di Luongo

18′ AMMONITO Ramku

16′ SOSTITUZIONE per l’Udinese: fuori Visentini, dentro Anghileri

14′ SOSTITUZIONE per il Torino: fuori Lebrino, dentro Turola

13′ Altra grande occasione per l’Udinese: tiro da fuori di Morello, che finisce di poco a lato

13′ AMMONITO Luongo

11′ Ennesimo tiro nel giro di pochi minuti per i friulani, ennesima parata di Ceresel

10′ Grandissima parata di Ceresel, su un tiro molto angolato di Visintini. Il Torino ora è in difficoltà

8′ Problemi per Cekrezi, rimasto a terra dopo un contrasto con un avversario

6′ Ci prova adesso Morello, ma il tiro è debole e Ceresel blocca senza problemi

4′ Udinese vicina al gol del vantaggio: destro di Carrillo, che finisce di poco a lato

1′ Inizia il secondo tempo

1′ Sostituzione per il Torino: dentro Luongo, fuori Sheji

SECONDO TEMPO

45+1′ Termina il primo tempo, sul risultato di parità

45′ Concesso un minuto di recupero

44′ Gol dell’Udinese: ha segnato Romanin

40′ Tiro molto potente di Sheji, parato però da Venuti

37′ L’Udinese si riaffaccia per provare a pareggiare

34′ I granata continuano ad attaccare alla ricerca del gol del raddoppio

31′ Goooool del Torino. Ha segnato Cantarella

27′ Calcio di punizione da posizione pericolosa per l’Udinese

26′ I bianconeri provano ad attaccare, ma i granata si difendono bene

22′ Prima grande occasione del Toro con Bianchi, che colpisce di testa addosso a Fanin da pochi metri

21′ Grande pressing alto da parte dell’Udinese, che rende difficile l’uscita dal basso della squadra di Rebuffi

18′ Perfetto equilibrio in questi primi 18 minuti: ancora nessun tiro da parte delle due squadre

15′ AMMONITO Amisano

14′ Lebrino mette un cross dalla trequarti, ma la palla è troppo alta per Bonacina

10′ Falasca difende bene un pallone spalle alla porta e conquista un calcio di punizione che permette al Toro di alzare il proprio baricentro

8′ Primo calcio d’angolo della partita, in favore dei granata

5′ Difende bene la difesa granata su un cross potenzialmente pericoloso di Visintini

4′ Primi minuti di studio da parte delle due squadre

1′ Si comincia, il Torino gioca il primo pallone dell’incontro

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 20.30

Under 17 Udinese-Torino 1-2: il tabellino

Marcatori: 31′ pt Cantarella (T), 44′ pt Romanin (U), 24′ st Luongo (T)

Ammoniti: 15′ pt Amisano (T), 13′ st Luongo (T), 18′ st Ramku (U)

UDINESE (3-4-2-1): Venuti; Fanin, De Paoli, Romanin; Marello, Cigaina, Ramku, Davia; Carrillo, Vettor; Visintini (16′ st Anghileri). A disp. Pirrò, Magonara, Mossolin, Gjergji, Germinaro, Elezzi, Bottaro, Bottacin. All. Gridel.

TORINO (3-5-2): Ceresel; Cekrezi (25′ st Moretti), Cantarella, Carrascosa; Sheji (1′ st Luongo), Ballanti, Amisano, Lebrino (14′ st Turola), Bianchi; Falasca (25′ Reynheim), Bonacina. A disp. Martena, Re, Gori, Penkov, Marangon. All. Rebuffi.

Arbitro: Giacomo Pasquetto, di Crema

Under 17 Udinese-Torino: il prepartita

Ore 19.30 Manca solo un’ora al calcio d’inizio di Udinese-Torino, sfida valida per le semifinali del campionato nazionale Under 17. Le squadre sono già arrivate allo stadio “Domenico Francioni” di Latina, e tra qualche minuto scenderanno in campo per il riscaldamento.

Under 17 Udinese-Torino: le formazioni ufficiali

UDINESE (3-4-2-1): Venuti; Fanin, De Paoli, Romanin; Marello, Cigaina, Ramku, Davia; Carrillo, Vettor; Visintini. A disp. Pirrò, Magonara, Mossolin, Gjergji, Germinaro, Elezzi, Bottaro, Bottacin, Anghileri. All. Gridel.

TORINO (3-5-2): Ceresel; Cekrezi, Cantarella, Carrascosa; Sheji, Ballanti, Amisano, Lebrino, Bianchi; Falasca, Bonacina. A disp. Martena, Re, Moretti, Gori, Luongo, Turola, Penkov, Marangon, Reynheim. All. Rebuffi.

Under 17 Udinese-Torino: dove vederla in tv e in streaming

L’incontro tra Udinese e Torino inizierà alle 20:30 e sarà visibile in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv.