Con la qualificazione già in tasca, Nunziata sceglie il turnover: il centrocampista granata in campo solo nel finale

Il girone A dell’Europeo Under 21 si è ufficialmente concluso, e l’Italia può festeggiare una qualificazione ai quarti di finale ottenuta con pieno merito. Gli Azzurrini hanno affrontato la Spagna nell’ultima gara della fase a gironi, uno scontro diretto che metteva in palio il primo posto nel gruppo. Nonostante la sfida si sia rivelata intensa e combattuta, il verdetto definitivo ha visto gli Azzurrini chiudere in seconda posizione, accedendo comunque alla fase ad eliminazione diretta.

Il subentro di Casadei

Ora gli occhi sono puntati sul gruppo B, dove Germania e Inghilterra si sfideranno per determinare chi affronterà proprio l’Italia ai quarti. In virtù della differenza reti, ai tedeschi basterà anche un pareggio per assicurarsi il primato nel girone e quindi sfidare gli Azzurrini nella prossima fase. Con la qualificazione già aritmeticamente in tasca, Nunziata ha deciso di optare per un ampio turnover, concedendo un po’ di riposo ai titolari in vista del prossimo e decisivo appuntamento. Tra i giocatori preservati inizialmente dalla fatica c’era anche Cesare Casadei. È infatti rimasto inizialmente in panchina, per poi fare il suo ingresso in campo solo al 74′, subentrando a Fazzini.

Spagna-Italia U21: la gara

Dopo un primo tempo senza reti, gli iberici mettono a segno il primo gol con Rodriguez. Poco dopo, Pisilli riporta in parità la partita, al 59′. Al 74′ è poi subentrato il centrocampista granata. Nonostante il poco tempo in campo, Casadei ha ugualmente svolto una buona partita, avvicinandosi anche al gol. Si conferma, quindi, uno dei punti fermi di questa Under 21 e con ogni probabilità tornerà a partire dall’inizio nella sfida a eliminazione diretta.