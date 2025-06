Dopo aver battuto l’Inter ai quarti, i granata si sono guadagnati la possibilità di disputare la semifinale contro l’Udinese

Due partite separano il Torino Under 17 da un potenziale trionfo che coronerebbe una stagione già ricca di soddisfazioni. Oggi alle 20:30 i giovani granata sfidano l’Udinese nella semifinale del campionato nazionale di categoria, con un obiettivo chiaro: staccare il pass per la finale e provare a replicare il successo già ottenuto dall’Under 18. L’altra potenziale finalista potrebbe essere la Juventus.

La squadra allenata da Rebuffi arriva all’appuntamento forte della vittoria e del pareggio contro l’Inter, capolista del girone B nella regular season. Un doppio confronto che ha rafforzato la fiducia del gruppo, confermando il valore tecnico e mentale di una rosa che ora sogna in grande.

Contro l’Udinese si gioca l’accesso alla finale

Contro l’Udinese servirà un’altra prestazione di spessore, ma i granata hanno dimostrato di avere i mezzi per reggere la pressione e dire la loro anche nei momenti decisivi. Riflettori puntati su alcuni talenti – come Cereser, Luongo, Falasca – che, già oggi, stanno attirando l’attenzione di molti per prospettive e maturità: elementi destinati a farsi largo anche nei prossimi step del percorso giovanile e, chissà, magari a varcare presto i confini della prima squadra. L’appuntamento con la storia è a un passo: il Toro Under 17 è pronto per il penultimo ostacolo.