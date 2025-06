La conferenza stampa di Ruggero Ludergnani, il Responsabile del settore giovanile del Torino. Ecco le sue parole

La stagione delle giovanili del Torino si è chiusa con gli scudetti vinti dalle formazioni Under 18 e Under 17. Il Responsabile del settore giovanili, in conferenza stampa fa il punto sulla stagione delle varie formazioni del vivaio, dalla Primavera in giù.

Due scudetti nel Settore giovanile mancavano da più di 30 anni: cosa significa?

“Ce ne stiamo rendendo conto col passare dei giorni, non sapevo dei 30 anni, dico solo che vincere due scudetti nella stessa stagione è qualcosa di difficile realizzazione, soprattutto è una vittoria figlia di programmazione che è partita 4 anni fa, mi dispiace che il nostro lavoro venga esaltato quando si vince, avessimo perso ai rigori o preso gol con la Roma magari si sarebbe esaltato di meno. Sicuramente è qualcosa di grande, più passerà il tempo e più passeranno gli anni che ci si renderà conto di quello che si è fatto”.

Importante al di là dei numeri e delle vittorie produrre giocatori per la Prima squadra: ha già parlato con Baroni? Quanto è stato importante un ritiro condiviso?

“Siamo stati impegnati perché eravamo lontani da Torino, ho conosciuto Baroni dieci giorni fa, l’idea del ritiro insieme vale la continuità di un lavoro partito anni fa di condivisione. Io ho sempre detto che l’obiettivo primario è quello di produrre giocatori, non è che adesso che si è vinto lo scudetto cambierà qualcosa, non cambia la comunicazione, parlano i numeri per questo, era stato fatto un grande lavoro, deve essere il principale obiettivo, vincere trofei fa piacere a tutti. Si accendono i riflettori quando”.

Quanti giocatori faranno i professionisti in percentuale?

“Domanda a cui è difficile rispondere, io posso vendere ideee, ognuno vede le sue cose a suo modo, io credo ci siano giocatori che hanno le possibilità ma da qui a quando avverrà cambierà qualcosa. Alcuni sono giovani, in questo caso vorrei spegnere la luce di attenzione su questi ragazzi. Ci sono giocatori potenzialmente idonei al percorso come già avvenuto con altri ma io sono pragmatico e freddo, Cacciamani è partito con la 18 e nessuno ne parlava, potrei dire un nome ma poi ne verrebbero magari fuori altri due. I ragazzi devono rimanere con i piedi per terra, c’è ancora tanta strada, ci sono due giocatori per annata che possono avere questo obiettivo ma non posso dire chi”.

Sul Robaldo: quali sono le tempistiche?

“Da agosto quando ripartiranno i più piccoli, dall’Under 16 all’Under 13 si alleneranno lì e faranno lì i campionati perché spogliatoi di campo 3 e campo 4 i ragazzi potranno svolgere la settimana tipo. Le tre maggiori invece ripartiranno ad Orbassano fino al completamento della struttura più corposa, quella con palestra e uffici, nel momento in cui sarà completata andremo dentro. Idealmente a gennaio saremo lì, ci sono tempi tecnici e quindi il nostro obiettivo è che da gennaio 2026 le squadre saranno lì, A quel punto i campionati saranno lì”.

Avete già deciso quali saranno gli allenatori del prossimo anno?

“Intanto dico che mi è dispiaciuto esonerare Tufano, non avevo mai sollevato dall’incarico qualcuno e gli chiedo scusa perché non è una cosa che eticamente mi piace. Abbiamo cambiato assumendoci dei rischi, abbiamo stravolto tre gruppi ma ho avuto fiducia negli allenatori che abbiamo spostato e coinvolto in questo tipo di passaggio. Innegabile che queste scelte abbiano pagato e quindi il prossimo anno si ripartirà da Fioratti, Vegliato e Rebuffi, stiamo facendo valutazioni all’Under 16 ma quello che vi posso dire che ripartiremo da loro perché sono persone con cui si può condividere un lavoro e ci si può confrontare, con cui si può lavorare insieme”.

La cosa più positiva di questi 4 anni?

“Ho parlato poco in questi anni perché sapevo di dover dimostrare, insieme al mio gruppo, a Caprari il mio braccio destro. Mi fanno piacere i fatti, dimostrano il lavoro. Il destino ha voluto che vincessimo lo scudetto col primo gruppo ereditato al primo anno, gruppo figlio del lavoro fatto. La cosa che mi rende felice è questa, quella di aver dimostrato con le parole che abbiamo portato a termine dei progetti”.



Che valore aggiunto dà il Robaldo?

“Abbiamo investito due anni fa su Orbassano per avere maggiore controllo su queste squadre e lavorare meglio con loro. Ora entriamo in una nuova dimensione, ci porterà tanto, significa che apriamo una finestra e abbiamo i ragazzi lì sotto, possiamo avere tutti sotto controllo, i ragazzi si possono conoscere. Fino ad ora era quasi impossibile”.