Durante la conferenza in cui si è fatto il punto sul settore giovanile, Ludergnani ha annunciato gli allenatori per l’anno prossimo

Una stagione da sogno per il settore giovanile del Torino, che al netto della Primavera ha chiuso la stagione con due trionfi inaspettati: da un lato l’Under 18 di Vegliato si è laureata campione d’Italia per la prima volta nella propria storia, dall’altro invece l’Under 17 ha conquistato il primo titolo dopo 45 anni. Risultati ottimi, frutto anche dello scrupoloso lavoro di Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile che oggi ha parlato in conferenza stampa facendo un po’ il punto sulla stagione e su quanto raggiunto. Intervistato dai giornalisti presenti, l’ex Spal ha anche parlato di quelli che saranno gli staff della prossima stagione, confermando in toto Fioratti, Vegliato e Rebuffi.

Primavera ancora a Fioratti

Parlando della Primavera, Ludergnani ha innanzitutto voluto esprimere un messaggio per Tufano, esonerato intorno a metà campionato: “Mi è dispiaciuto esonerarlo, non avevo mai sollevato dall’incarico qualcuno e gli chiedo scusa perché non è una cosa che eticamente mi piace. Abbiamo cambiato assumendoci dei rischi, abbiamo stravolto tre gruppi ma ho avuto fiducia negli allenatori che abbiamo spostato e coinvolto in questo tipo di passaggio. Innegabile che queste scelte abbiano pagato e quindi il prossimo anno si ripartirà da Fioratti“. Fiducia confermata nei confronti del tecnico 52enne dunque, che nelle 8 partite in cui ha guidato l’Under 20 ha ottenuto 5 vittorie e 3 sconfitte, aiutando i granata a mantenere la categoria dopo le minacce di retrocessione. In vista della prossima stagione, ovviamente, l’obiettivo è quello di tornare a lottare per i playoff.

Vegliato e Rebuffi confermati dopo i trionfi

E ovviamente, Ludergnani non poteva che confermare anche gli allenatori che hanno guidato i due trionfi stagionali. Il 33enne Michele Vegliato sarà ancora alla guida dell’Under 18, e potrà contare su diversi torelli che quest’anno hanno vinto con l’Under 17 e che saranno promossi. Rimarrà anche Rebuffi, autore di un grande percorso con l’U17. Il Torino punta a far crescere i propri giovani nel segno della continuità, visti i risultati positivi di questa stagione.