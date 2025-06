La Lega di Serie A ha ufficializzato il calendario della stagione 2025/2026, il Torino inizierà il campionato contro la Fiorentina

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario del campionato Primavera per la stagione 2025/2026. Il Torino del tecnico Fioratti, ha da poco terminato una stagione senza aver ottenuto particolari successi, collocandosi in 10a posizione al termine del campionato, e nel corso del ritiro estivo, la Primavera granata farà il possibile per arrivare preparata e in forma per l’inizio della prossima stagione. La squadra farà la sua prima apparizione stagionale il 16 agosto in trasferta contro la Fiorentina, squadra che con 69 punti si è collocata al quarto posto al termine dello scorso campionato. La Primavera del Torino terminerà invece il proprio campionato il 16 maggio del 2026 in trasferta contro il Milan.

Gli incontri in programma contro la Juventus

La Primavera di Fioratti sfiderà per la prima volta in stagione la Juventus il 6 dicembre del 2025, nel derby in programma alla 14a giornata, in cui il Torino arriverà dopo aver affrontato Bologna e Inter nei turni precedenti. Il ritorno dell’incontro si giocherà il 21 febbraio in casa del Torino, la gara sarà valida per la 26esima giornata di campionato.