La società granata segue i due giovani giocatori della Roma come possibili rinforzi per la Primavera granata

La Primavera del Torino ha da poco terminato un campionato senza essere riuscita a ottenere particolari soddisfazioni a livello di piazzamento. La 10a posizione ha dimostrato che alla squadra granata servono dei nuovi giocatori di qualità per cercare di competere nelle posizioni più alte della classifica per la prossima stagione. Il centrocampista Alessandro Romano e il difensore Federico Terlizzi sembrano essere i principali obbiettivi del Torino, che farà il possibile per concretizzare l’arrivo dei due giovani giocatori.

Cessioni importanti per la Roma

I due calciatori sono attualmente di proprietà della Roma, che sembra essere interessata a cedere i propri giocatore per cercare di incassare il loro cartellino e ottenere così maggiori entrate economiche che permetterebbero di registrare due plusvalenze richieste per il Fair Play finanziario. Per questo motivo, entrambe le squadre sembrano spingere perché questa trattativa possa concretizzarsi e andare oltre alla semplice voce di mercato. Infatti, Torino e Roma otterrebbero un discreto beneficio nel caso in cui i trasferimenti vadano a buon fine.

Il rendimento stagionale

La società granata ha individuato Alessandro Romano come possibile nuovo inserimento che possa essere in grado di rinforzare il centrocampo della Primavera del Torino. Lo svizzero classe 2006 ha da poco terminato un’ottima stagione, realizzando 6 gol in 29 presenze in campionato, il suo elevato rendimento è stato uno dei fattori che ha permesso alla Roma di essere così decisiva in campionato. Federico Terlizzi è invece il giocatore individuato dalla dirigenza granata per rinforzare il reparto difensivo della squadra. Il classe 2006 nel corso della stagione ha faticato a trovare spazio in Primavera, ma si è distinto nel torneo Under 18, con una serie di prestazioni che hanno destato l’interesse del Torino. I giocatori della Primavera della Roma potrebbero garantire una maggiore continuità di risultati alla squadra granata nella prossima stagione, dal momento che la squadra della capitale è riuscita terminare il campionato in vetta alla classifica.